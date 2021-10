Analyse des prix de Cardano : ADA éclate, la cible de 2,4 $ est-elle imminente ?

Niveau d’assistance clé : 2 $ ; 2,2 $

Niveau de résistance clé : 2,4 $ ; 3 $

Comme indiqué dans l’analyse précédente, Cardano (ADA) a tenté à plusieurs reprises de rompre avec le canal descendant et a finalement réussi à le faire aujourd’hui sur un volume soutenu. Cela place le prix dans une fourchette comprise entre 2 $ et 2,4 $ – des niveaux qui servent également de support et de résistance. Une poussée confiante des taureaux peut porter le prix au-delà de la résistance clé et se rapprocher du plus haut historique à 3 $.

Graphique par TradingView

Indicateurs techniques de prix ADA

Le volume: Le mouvement était sur un volume important et, au moment de cet article, le délai de quatre heures montre trois bougies vertes. Cela indique un fort élan des taureaux après la cassure.

RSI: Le RSI se situe dans la zone de surachat (> 70) sur la période de quatre heures, ce qui indique qu’un retour à 2,2 $ pourrait être possible dans un avenir proche avant que la poursuite n’ait lieu.

MACD: Le MACD quotidien est fermement placé du côté haussier du calendrier quotidien. L’histogramme atteint des sommets plus élevés et les moyennes mobiles augmentent vers le haut. C’est haussier.

Biais

Le biais peut être considéré comme haussier à court terme. ADA semble être sur la bonne voie pour tester la résistance de 2,4 $. Nous devons surveiller de près l’évolution des prix à ce niveau et voir s’il a la force de continuer à augmenter. Lors des deux dernières tentatives pour franchir cette résistance, les baissiers ont renvoyé le prix de l’ADA vers le support clé. Par conséquent, il est préférable d’être patient et de laisser le prix guider la voie.

Graphique par TradingView

Prévision de prix à court terme pour Cardano (ADA)

Compte tenu de l’évolution actuelle des prix, ADA est sur le point de revoir la résistance à 2,4 $. Potentiellement, une nouvelle augmentation des prix pourrait suivre dans les prochains jours. Si ADA parvient à rompre avec la résistance, un nouveau test du plus haut historique devient également possible, ce qui placerait le prix autour de 3 $. D’un autre côté, tout rejet à la résistance pourrait repousser l’ADA vers 2 $. Cependant, cela semble être le scénario le moins probable en raison du marché haussier global après que Bitcoin a atteint son plus haut historique hier.

La source