Analyse des prix de Cardano (ADA) : risque de plus d’inconvénients inférieurs à 1,4 $

Le prix de l’ADA a entamé une nouvelle baisse après avoir échoué à dépasser 2,0 $ par rapport au dollar américain. Le prix se négocie maintenant bien en dessous de la zone de 1,65 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Il y a eu une cassure sous une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 1,68 $ sur le graphique en 4 heures (flux de données via Bitfinex). Le prix est en baisse et il pourrait même baisser encore plus en dessous de 1,40 $ au cours des prochaines sessions.

Le prix de Cardano a du mal à maintenir des gains supérieurs à 1,50 $ par rapport au dollar américain, comme le bitcoin. Le prix de l’ADA risque toujours de baisser fortement vers le niveau de support de 1,20 $.

Analyse des prix de Cardano

La semaine dernière, le prix du cardano a tenté d’effacer les niveaux de résistance de 1,90 $ et 2,00 $ par rapport au dollar américain. La paire ADA/USD n’a pas réussi à continuer au-dessus de 1,90 $ et a entamé une nouvelle baisse.

Un sommet s’est formé près de 1,89 $ avant de chuter en dessous de 1,80 $. Il y a eu une cassure sous une ligne de tendance haussière clé avec un support proche de 1,68 $ sur le graphique de 4 heures. La paire est tombée en dessous du niveau de support de 1,65 $ et s’est installée bien en dessous de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures).

Les baissiers ont poussé le prix en dessous du niveau de retracement de 61,8% de Fib du mouvement à la hausse, passant du plus bas de 1,33 $ au plus haut de 1,89 $. Le prix a maintenant du mal à rester au-dessus de la zone de support de 1,50 $.

Le prochain support clé est proche du niveau de 1,47 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 76,4% du mouvement haussier du plus bas de 1,33 $ au plus haut de 1,89 $. Une cassure nette en dessous de 1,47 $ pourrait donner le ton à davantage de pertes vers le support de 1,35 $. Le prochain support majeur pourrait être proche du niveau de 1,20 $, où les taureaux devraient prendre une position ferme.

Une résistance immédiate à la hausse est proche du niveau de 1,60 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 1,65 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Une cassure nette au-dessus du niveau de 1,65 $ pourrait ouvrir la porte à une augmentation constante.

Le graphique indique que le prix ADA se négocie clairement bien en dessous du support de 1,650 $ et de la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Dans l’ensemble, le prix est en baisse et il pourrait même baisser encore plus en dessous de 1,40 $ au cours des prochaines sessions.

Indicateurs techniques

4 heures MACD – Le MACD pour ADA/USD s’accélère désormais dans la zone baissière.

4 heures RSI – Le RSI pour ADA/USD est maintenant inférieur au niveau 50.

Niveaux d’assistance clés : 1,47 $ et 1,35 $.

Niveaux de résistance clés – 1,65 $ et 1,80 $.

