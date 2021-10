Analyse des prix de Celo: la crypto-monnaie est rejetée à 6,74 $ après une frappe baissière

TL;Répartition DR

Le prix a baissé à 6,73 $. L’analyse des prix de Celo soutient les ours. Le niveau de support est toujours à 5,302 points.

L’analyse des prix de Celo révèle que les ours sont revenus au tableau des prix après avoir trouvé le moyen de prendre le contrôle de la fonction des prix. Bien que le prix ait été élevé ces derniers jours, la tendance d’aujourd’hui n’a pas été très favorable. Les taureaux n’ont pas été en mesure de franchir l’obstacle de 6,752 $ en raison de la chute brutale des prix. La crypto-monnaie subit actuellement une perte car le prix CELO/USD a été dévalué au niveau de 6,728 $ aujourd’hui.

Graphique des prix CELO/USD sur 1 jour : le prix CELO se déprécie à 6,728 $ après la baisse

L’analyse des prix Celo sur une journée montre que le prix est à nouveau en baisse après avoir rencontré la défaite. Bien qu’une tendance haussière ait atteint son apogée la semaine précédente, le mouvement de prix le plus récent a été à la baisse. Le prix a reculé au niveau de 6,72 $ car les baissiers ont pu à nouveau sécuriser leur position sur le graphique en chandeliers. Le prix est toujours supérieur à la valeur moyenne mobile (MA) qui est de 6,26 $.

Tableau des prix CELO/USD 1 jour. Source : TradingView

Un croisement entre les courbes SMA 20 et SMA 50 s’est produit la semaine dernière, mais les ours ont maintenant interrompu la tendance haussière. La volatilité croissante a porté la bande de Bollinger supérieure à 6,752 $ et la bande de Bollinger inférieure à 5,302 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) a baissé à 62,63 en raison de la dynamique baissière.

Analyse des prix de Celo: les prix chutent soudainement en dessous de 6,72 $ après une répulsion baissière

L’analyse des prix Celo de quatre heures indique une tendance baissière car le prix a chuté à un niveau significatif. La ligne de tendance à court terme est maintenant en baisse en raison du mouvement de baisse des prix. Bien que les taureaux aient maintenu leur avance assez efficacement, les quatre dernières heures se sont avérées peu favorables aux acheteurs. Le prix a été abaissé à 6,73 $, juste au-dessus de la valeur moyenne mobile, soit 6,706 $.

Tableau des prix CELO/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité a augmenté au cours des dernières heures, ce qui n’est pas une indication positive pour l’avenir. En continuant, l’indicateur des bandes de Bollinger affiche les valeurs suivantes ; la bande supérieure est à la position 7,024 $ tandis que la bande inférieure est à la position 5,84 $. Le score RSI est maintenant à 62,64, en dessous de la fourchette de surachat.

Graphique des indicateurs techniques CELO/USD. Source : TradingView

L’aperçu de la progression de la crypto-monnaie prouve que les taureaux ont été en grande partie en position gagnante. C’est pourquoi le graphique des indicateurs techniques pour CELO/USD soutient les acheteurs. Il y a 14 indicateurs sur la position d’achat, neuf indicateurs sur la position neutre et seulement trois indicateurs sur la position de vente.

Les oscillateurs deviennent neutres pour la journée car il y a huit oscillateurs debout sur la marque neutre, deux oscillateurs sont sur la marque de vente tandis qu’un seul oscillateur est sur la marque d’achat. L’indicateur des moyennes mobiles confirme également une tendance haussière par un signal d’achat fort. Nous pouvons voir 13 indicateurs du côté acheteur, tandis qu’un indicateur chacun est présent du côté vendeur et neutre.

Analyse des prix de Celo : conclusion

L’analyse des prix d’un jour et de quatre heures de Celo confirme que le prix a subi une réduction au cours des dernières 24 heures. C’est parce que les ours ont pu faire un retour réussi malgré la tendance haussière en cours. Leur objectif a été atteint alors que le prix est tombé à son ancien plus bas, à savoir 6,73 $. On peut s’attendre à une nouvelle baisse du prix CELO/USD, car la prévision horaire dicte également une tendance à la baisse.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.