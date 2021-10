Analyse des prix de Chainlink: le vol haussier se poursuit alors que LINK approche les 28 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des maillons de chaîne est plutôt haussière. La prise en charge de LINK/USD est présente à 25,7 $ pour Chainlink. La résistance pour LINK est de 28,3 $.

L’analyse des prix de Chainlink révèle que LINK/USD est dans une dynamique haussière. Le prix est en hausse continue pour le cinquième jour consécutif. L’élan haussier a aidé la crypto-monnaie à gagner une valeur significative, car le prix a atteint la limite supérieure de la semaine précédente. La résistance pour LINK/USD est présente à 28,3 $, suivie d’une autre résistance à 29,8 $ ; en revanche, le support est solide à 25,7 $.

Graphique des prix LINK/USD sur 1 jour : le vol haussier aide LINK à gagner une valeur significative

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix Chainlink montre une augmentation des prix. Le LINK/USD se négocie à 27,4 $ au moment de la rédaction. La paire de crypto a gagné une valeur de 1,47 $ au cours des dernières 24 heures et a gagné une valeur de 1,3% au cours des sept derniers jours. Le volume des échanges est en baisse de 22,3%. En revanche, la capitalisation boursière a augmenté de 2,27%.

Tableau des prix LINK/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité pour LINK/USD diminue, car les bandes de Bollinger montrent une convergence lente, indiquant des fluctuations limitantes de la valeur des prix. Comme on peut le voir sur le graphique à 1 jour, l’augmentation de prix est là, mais en petites quantités depuis les deux derniers jours. Cependant, la bande supérieure de Bollinger est présente à la barre des 29 $, représentant un niveau de résistance pour LINK/USD, et la bande inférieure est présente à la barre des 22,9 $ représentant le support le plus bas pour LINK/USD.

L’indice de force relative (RSI) se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre à l’indice 54 mais sur une très légère pente ascendante. L’indicateur montre une progression très lente de l’activité d’achat à partir du 14 octobre.

Analyse des prix des maillons de chaîne : développements récents et autres indications techniques

L’analyse des prix Chainlink de 4 heures montre que les taureaux ont contrecarré l’attaque baissière des dernières heures de la session d’hier et ont réussi à rétablir leur élan, car, après une baisse soudaine pendant huit heures continues, la fonction de prix est à nouveau en hausse.

Tableau des prix LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité diminue également sur le graphique en données de 4 heures, car les bandes de Bollinger convergent fortement, indiquant une limitation du mouvement des prix pour les heures à venir. La bande supérieure est à 28 $ et la bande inférieure à 26 $, soit une moyenne à 27 $. La moyenne des bandes de Bollinger est inférieure au niveau des prix, fournissant un support pour la paire LINK/USD. Le RSI se situe à l’indice 56,9 dans la zone neutre et ne montre aucun mouvement de haut en bas indiquant un équilibre entre les achats et les ventes sur le marché avec une légère inclinaison vers le côté acheteur.

Le plus grand nombre d’indicateurs techniques est en faveur du côté haussier avec un nombre de 14 indicateurs techniques, surtout les moyennes mobiles à court terme, car le prix est juste pour passer au-dessus de la moyenne mobile sur le graphique de 4 heures indiquant un croisement haussier. Et les oscillateurs MACD et Momentum montrent également des signes haussiers.

Analyse des prix des maillons de chaîne : Conclusion

L’analyse des prix de Chainlink suggère que le mouvement des prix sera comparativement moindre dans les heures/jours à venir à mesure que la volatilité diminue dans la fonction de prix LINK/USD. Cependant, comme le signalent les indicateurs techniques, le prix du LINK/USD augmentera encore dans les prochaines heures, car le sentiment du marché est positif pour le LINK/USD.

