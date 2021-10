Analyse des prix de Chainlink : LINK revient à 28 $, une évasion rapide à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des maillons de chaîne est haussière aujourd’hui. LINK/USD est retracé à 26 $ hier et a établi un plus bas plus haut. LINK teste actuellement une résistance de 28 $.

L’analyse des prix de Chainlink est haussière aujourd’hui car un nouveau plus bas plus élevé a été établi hier après un retracement de la barre des 28 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que LINK/USD soit enfin prêt à dépasser la résistance de plusieurs semaines de 28 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a gagné 3,78 %, tandis qu’Ethereum était en hausse de 4,64 %. Pendant ce temps, Polkadot (DOT) est en tête des principaux altcoins, avec un gain de plus de 9%.

Mouvement des prix de Chainlink au cours des dernières 24 heures: Chainlink revient à 28 $ après avoir atteint un plus bas hier

LINK/USD s’est échangé dans une fourchette de 26,26 $ à 28,12 $, indiquant une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 12% et s’élève à 1,11 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 12,87 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 17e place globale.

Graphique LINK/USD sur 4 heures : LINK prêt à casser 28 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir une dynamique haussière forte à la résistance de 28 $, conduisant probablement à un sommet plus élevé au-dessus des 28 $ finalement fixés.

Graphique LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le marché global a connu un ralentissement au cours des dernières semaines. Après un début de mois très haussier, LINK/USD a trouvé une résistance à 28 $.

Depuis, la barre des 28 $ a été retestée à plusieurs reprises. Le 11 octobre, LINK est passé sous le support de la zone de consolidation de 25,5 $, invitant à une forte pression de vente. Cependant, une fois qu’un plus bas swing plus élevé a été fixé à 23,5 $, un renversement brutal a suivi.

Après une certaine consolidation, une forte remontée vers la barre des 28 $ a été observée le 14 octobre. À partir de là, le prix de Chainlink est revenu à 26 $ hier et a établi un plus bas local plus élevé. Depuis lors, LINK/USD est revenu à la résistance de 28 $, avec une forte dynamique haussière indiquant qu’une cassure suivra.

Analyse des prix des maillons de chaîne : conclusion

L’analyse des prix de Chainlink est haussière car un plus bas a été fixé hier et LINK est revenu à la résistance de 28 $ depuis. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les taureaux soient enfin prêts à passer LINK/USD au-delà de la résistance de plusieurs semaines de 28 $.

