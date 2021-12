Analyse des prix de Chromia après la vente actuelle | Invezz

Chromia CHR/USD s’est affaibli de 1,07 $ à 0,41 $ depuis début décembre 2021, et le prix actuel s’établit à 0,53 $.

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce lundi ; Le Bitcoin est en baisse par rapport à 47 000 $ et le prix du CHR pourrait encore baisser dans les prochaines heures.

Convient à presque tous les types de dapps

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Chromia est une plate-forme blockchain qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications décentralisées. Ce projet est conçu pour résoudre des problèmes du monde réel et permettre à une nouvelle génération de dapps d’évoluer au-delà de ce qui est actuellement possible.

Les principales caractéristiques de cette plateforme sont la vitesse et l’architecture unique, qui permet aux développeurs de coder sept à dix fois plus vite que les autres blockchains modernes.

Pour améliorer la productivité et la sécurité, Chromia a créé un langage Rell universel basé sur SQL, que la plupart des développeurs connaissent bien.

Rell est plus facile à apprendre et plus efficace à utiliser, et il permet moins de lignes de code que les autres langages blockchain.

La priorité de Chromia est de permettre aux dapps de s’adapter à des millions d’utilisateurs, et il est important de dire que Chromia convient à presque tous les types de dapps, des grandes applications commerciales aux jeux en passant par les petits projets.

Chromia offre le même niveau de décentralisation et de transparence que les autres blockchains publiques, mais peut être utilisé comme blockchain privée, publique ou hybride.

Chromia peut être une couche deux pour Ethereum, en utilisant un temps de développement moins cher et plus rapide ainsi que des transactions moins chères et plus rapides.

De nombreux projets collaborent déjà avec Chromia et selon les dernières nouvelles, Asymm Venture est devenu un partenaire nœud de validation de Chromia. L’équipe Chromia a ajouté :

Asymm Ventures est une société de capital-risque privée qui a plusieurs projets d’écosystème Chromia dans son portefeuille, notamment Chromia, My Neighbor Alice, Hedge et Structure Finance. En protégeant le réseau, vous jouez un rôle actif dans le renforcement de vos actifs numériques tout en nous aidant à remplir notre mission de fournir une dapp et un protocole de jeu de nouvelle génération.

Chroma (CHR) est le jeton natif qui alimente la plate-forme Chromia, et les dapps peuvent l’utiliser pour payer les frais d’hébergement et s’assurer que les fournisseurs ont un intérêt dans l’écosystème Chromia.

CHR est actuellement un token ERC20, mais l’équipe Chromia prévoit de changer sa forme d’un token ERC20 en un token natif.

Les ours contrôlent le CHR

Chromia (CHR) s’est affaibli de son plus haut historique au-dessus de 1,5 $, enregistré le 20 novembre, à 0,41 $, alors que le prix actuel s’élève à 0,53 $.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support solide pour le CHR est à 0,40 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,35 $ ou même en dessous.

D’un autre côté, si le prix dépasse 0,80 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons notre chemin vers un niveau de résistance de 1 $.

résumé

Chromia est une plate-forme blockchain pour les applications décentralisées qui permet aux développeurs de coder sept à dix fois plus rapidement que les autres blockchains modernes. Chroma (CHR) est le jeton natif qui alimente la plate-forme Chromia et, sur la base d’une analyse technique, CHR reste dans un marché baissier.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent