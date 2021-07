Analyse des prix de Decentraland (MANA) : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ?

Decentraland MANA/USD toujours sous pression ; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1,61 $ à 0,37 $ depuis le 7 mai 2021, et le prix actuel est d’environ 0,65 $.

Analyse fondamentale : Sotheby’s a ouvert une galerie virtuelle à Decentraland

Decentraland est une plate-forme blockchain basée sur Ethereum qui vous permet d’acheter, de créer et de monétiser des applications de réalité virtuelle. Avec le simple outil Builder, vous pouvez également créer des scènes, des jeux, des illustrations, des défis et créer une entreprise rentable dans le monde de Decentraland.

Le monde de la réalité virtuelle devrait se développer considérablement dans les années à venir, et cette plateforme vous offre la possibilité d’acheter des terrains virtuels, vous donnant ainsi la propriété et le contrôle de l’environnement et des applications dans le monde de la plateforme. Decentraland est entièrement décentralisé et contrôlé par DAO, qui détient les contrats et actifs intelligents les plus importants sur cette plate-forme.

Grâce au DAO, vous décidez et votez sur le fonctionnement du monde de Decentraland, tandis que le jeton MANA alimente cette plate-forme de réalité virtuelle et peut être utilisé pour payer des parcelles de terrain virtuelles à Decentraland, ainsi que des biens et services dans le monde.

Ce projet a été créé à l’origine en 2015 par les Argentins Ari Meilich et Esteban Ordano, et la popularité de ce projet ne cesse de croître. Le mois dernier, Decentraland a annoncé que la plus ancienne maison de vente aux enchères du monde, Sotheby’s, a ouvert une galerie virtuelle à Decentraland.

«Nous voyons des espaces comme Decentraland comme la prochaine frontière de l’art numérique où les artistes, les collectionneurs et les spectateurs peuvent interagir les uns avec les autres de n’importe où dans le monde et afficher un art fondamentalement rare et unique, mais accessible à tous. Nous nous amusons à explorer de nouvelles facettes du monde de l’art numérique grâce à notre collaboration avec la communauté Decentraland », a déclaré Michael Bouhanna, spécialiste des ventes et directeur de Sotheby’s.

Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et sa réussite dépend principalement de la flexibilité de votre stratégie face aux mouvements de la concurrence. D’un point de vue technique, Decentraland (MANA) s’est affaibli par rapport à des records au-dessus de 1,60 $, enregistrés le 7 mai, et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

L’ensemble du marché des crypto-monnaies est mis sous pression par la chute du Bitcoin, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en juillet 2021, vous devrez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : 0,50 $ représente le niveau de support critique

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support fort est à 0,50 $; 0,90 $ et 1 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 0,50 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et la voie est ouverte à 0,40 $ ou même en dessous.

En revanche, si le prix dépasse la résistance de 0,90 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 1 $.

résumé

Le mois dernier, la plus ancienne maison de ventes aux enchères du monde, Sotheby’s, a ouvert une galerie virtuelle à Decentraland, et la popularité de ce projet ne cesse de croître. D’un point de vue technique, Decentraland (MANA) reste sous pression, et si le cours tombe en dessous de 0,50$, le prochain objectif pourrait se situer autour de 0,40$.

