Analyse des prix de Fantom : Fantom atteint un sommet historique à 2,93 $, est-ce que 3 $ sont le prochain ?

L’analyse des prix fantom est fortement haussière aujourd’hui. FTM/USD se négocie près de la barre des 3 $. Le support est solide à 2,70 $.

L’analyse des prix Fantom montre que la crypto-monnaie atteint un niveau record de 2,93 $, alors que les taureaux maintiennent leur élan après avoir atteint le record de 2,70 $ hier. Hier, après avoir observé le record, les spéculations étaient en faveur d’une correction, mais les taureaux FTM se sont révélés agressivement forts et placent la barre encore plus haut alors que le prix s’approche maintenant de la barre psychologique de 3 $.

Tableau des prix FTM/USD sur 1 jour : Fantom approche les 3 $

L’analyse des prix Fantom sur 1 jour montre que les taureaux ont pris le prix près de la barre psychologique de 3 $ et pourraient atteindre l’objectif. Comme la fonction de prix est assez raide et que les taureaux ont couvert une bonne plage verticale dans un mouvement rapide. La paire FTM/USD se négocie à 2,93 $ au moment de la rédaction. La pièce rapporte un beau gain de valeur s’élevant à 14% au cours des dernières 24 heures et un glorieux gain de 33% au cours des sept derniers jours.

Alors que le prix fantom augmentait, l’intérêt des commerçants a également augmenté, ce qui a fait augmenter le volume des transactions de plus de 88 %, augmentant la capitalisation boursière de 14 %, ce qui a entraîné une domination du marché de 0,29 % pour FTM.

Tableau des prix FTM/USD sur 1 jour. Source : TradingView

La volatilité est relativement élevée, mais l’indicateur de volatilité a pris une cassure à la hausse, car les deux extrémités des bandes de Bollinger montrent un mouvement à la hausse avec le prix se négociant au-dessus de l’extrémité supérieure, et cette limite supérieure représente un support pour le prix FTM. Les bandes de Bollinger donnent également un signe d’espoir pour que le FTM/USD reste dans l’enveloppe de prix plus élevée dans les prochains jours.

L’indice de force relative (RSI) est à la limite de la région de surachat car il se négocie à l’indice 70. La courbe ascendante du RSI indique une forte activité d’achat sur le marché de la part des commerçants.

Analyse des prix fantom : développements récents et autres indications techniques

L’analyse des prix Fantom de 4 heures montre une continuation des chandeliers verts alors que les taureaux font monter la barre avec le temps. Après avoir atteint le record hier, FTM a corrigé pendant huit heures, puis les taureaux ont commencé leur marche et ont découvert un nouveau record historique aujourd’hui.

Tableau des prix FTM/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Alors que le prix s’approche de la limite supérieure des bandes de Bollinger sur le graphique en 4 heures, la limite supérieure montre une résistance car une certaine pression de vente pourrait se manifester. Le RSI est également entré dans la région de surachat sur le graphique en 4 heures, et il a fallu un virage horizontal, qui indique que les taureaux peuvent se fatiguer à tout moment, et le RSI peut donner un appel de vente.

Les indicateurs techniques pour FTM/USD sont fortement haussiers car 16 indicateurs suggèrent des options d’achat, y compris les moyennes mobiles, MACD et les oscillateurs Momentum, et aucun ne favorise le côté baissier. Cependant, 10 indicateurs techniques sont neutres et ne favorisent aucun côté du marché.

Analyse de prix fantom : conclusion

L’analyse des prix de Fantom suggère que la dynamique haussière est toujours dans une forme plus saine, et plus de hausse pourrait être observée dans les prochains jours. Il y a de nombreuses chances que les prix dépassent la barre psychologique de 3 $ dans les heures à venir. D’un autre côté, si les taureaux montrent l’épuisement à tout moment, les commerçants peuvent toujours s’attendre à ce que le FTM flotte au-dessus de 2,6 $.

