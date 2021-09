Analyse des prix de l’AAVE : les ours arrêtent la tendance haussière pour maintenir l’AAVE en dessous de 394 $

in

L’analyse des prix de l’Aave révèle que la dernière tendance a été baissière. Les ours ont tiré les niveaux de prix à 393,66 $. Le support est toujours présent à 296 $.

L’analyse des prix de l’Aave montre qu’une pression s’accumule aujourd’hui du côté baissier. Cela a été assez intéressant car le marché a suivi la tendance haussière tout au long de la semaine dernière.

Pourtant, le vent a tourné aujourd’hui, car les ours empêchent le prix de l’Aave de dépasser le niveau de 394 $. Il y a également eu des variations soudaines dans les tendances où les taureaux ont pu s’emparer du marché au cours des quatre dernières heures.

Graphique des prix AAVE/USD sur 1 jour : les ours persistent à maintenir le prix sous la fourchette de 394 $

L’analyse des prix Aave sur un jour donne un avantage aux ours aujourd’hui, car l’AAVE/USD se corrige aujourd’hui après les pics haussiers d’hier et de la veille. La semaine dernière s’est avérée extrêmement fructueuse pour les acheteurs car les niveaux de prix ont continué à atteindre de nouveaux sommets.

La tendance d’aujourd’hui a été différente car les ours ont une fois de plus établi leur suprématie. Le prix a baissé à 394,13 $ au cours des dernières 24 heures, alors que la moyenne mobile (MA) a toujours été de 351 $.

Tableau des prix AAVE/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité pour le graphique des prix donné est en augmentation, car les bandes de Bollinger couvrent de plus en plus de zones. C’est pourquoi leur valeur supérieure est maintenant de 439 $ alors que leur valeur inférieure est présente à 303,2 $ au moment de la rédaction. L’indice de force relative (RSI) aide à confirmer le récent mouvement des prix, et il a également été abaissé à 55,22.

Analyse des prix Aave: Bulls incapables d’atteindre un nouvel objectif au-dessus de la résistance de 433 $

Le rapport d’analyse des prix Aave de 4 heures montre qu’un mouvement baissier s’est produit depuis les deux dernières heures. La transition s’est faite en douceur, car les ours ont rapidement ramené le prix à 394 $ une fois de plus.

Le rallye haussier a été interrompu et la moyenne mobile présente à 395,10 $ devrait bientôt baisser. La semaine dernière a vu un croisement entre le SMA 20 et le SMA 50 ainsi qu’une énorme pression de la part des acheteurs.

Tableau des prix AAVE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les bandes de Bollinger maintiennent leur moyenne à 364,4 $, tandis que leur valeur supérieure se situe à 433,14 $ et la valeur inférieure à 295,64 $. Le score RSI dans le tableau des prix suivant est maintenant de 62, ce qui est encore assez proche de la valeur de surachat, c’est-à-dire 70.

Graphique des indicateurs techniques AAVE/USD. Source : TradingView

Comme il y a eu une tendance haussière ininterrompue au cours de la semaine dernière, le graphique des indicateurs techniques donne un indice haussier. C’est parce qu’il y a 14 indicateurs sur le niveau d’achat, ce qui est un nombre plus élevé par rapport aux 10 indicateurs au neutre et deux sur les niveaux de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles représente également les taureaux en ce moment car il y a eu une cohérence dans leurs efforts pour maintenir la position supérieure. Il y a 13 indicateurs réglés à la position d’achat tandis qu’un indicateur se trouve chacun aux points de vente et neutre.

Enfin, les oscillateurs donnent une indication plutôt neutre, car il y a neuf oscillateurs en position neutre, les deux autres en position de vente et d’achat, respectivement.

Conclusion de l’analyse des prix Aave

L’analyse des prix Aave sur 4 heures et sur 1 jour soutient actuellement les ours, car ils ont provoqué une baisse des prix aujourd’hui. L’élan a été plus fort que les attentes générales, car le prix est tombé au niveau de 394 $.

Néanmoins, les chances de reprise sont nombreuses car le niveau de support est très solide à 299,64 $. De cette façon, les Bulls peuvent profiter de leur première chance de récupération à l’avenir.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.