Analyse des prix de l’ETH : l’ETH vaut-il la peine d’investir après avoir atteint son nouveau sommet historique ?

Ethereum ETH / USD continue de dominer les charts en tant que deuxième plus grand jeton de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Il s’agit d’une plate-forme open source basée sur la blockchain qui est constamment utilisée en raison de sa fonctionnalité de contrat intelligent, alimentant des applications décentralisées (dApps), des jetons non fongibles (NFT) et une finance décentralisée (DeFi).

Le succès est porté par la forte mise à niveau de DeFi, NFT et Altair

Ethereum a lancé avec succès sa mise à jour Altair, avec 98,7 des nœuds mis à jour.

Cette mise à jour d’Altair précédera la fusion du réseau principal Beacon Chain et Ethereum.

Le succès du secteur en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT) peut être attribué à cette croissance de l’ETH.

Ils mettent en évidence l’augmentation continue de la demande d’éther (ETH) à l’avenir et, à ce titre, justifient une perspective haussière supplémentaire au quatrième trimestre 2021 et une possible augmentation au premier trimestre 2022.

En outre, depuis août, Ethereum a également subi des mises à jour majeures, telles que son London Hard Fork, qui a introduit un mécanisme de combustion déflationniste pour évaluer sa structure tarifaire.

Faut-il investir dans Ethereum (ETH) ?

Le 29 octobre, Ethereum (ETH) valait 4 318,32 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

Le 29 octobre, 7 heures avant la rédaction de cet article, l’ETH a atteint son plus haut historique de 4 416,05 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son plus haut niveau historique, le jeton n’était que 97,73 $ de plus ou 2,26% de plus qu’à son point de valeur au moment de la rédaction.

Lorsque nous examinons les performances du jeton en septembre, nous pouvons voir que, le 3 septembre, le jeton était à un niveau record à 3 972,66 $.

Son point le plus bas du mois a été le 22 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 2 730,41 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de la valeur de 1 242,25 $ ou 31%.

Cela dit, du 22 septembre au 29 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 3 076,07 $ ou 247%.

Au cours des sept derniers jours, l’ETH a enregistré 78,28 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

De plus, vous avez vu 8,31 milliards de dollars d’entrées de change totales et 9,47 milliards de dollars de sorties de change totales au cours des sept derniers jours.

Dans cet esprit, nous pourrions voir l’ETH grimper à 4 500 $ d’ici la fin novembre et atteindre une nouvelle valeur ATH potentiellement.

