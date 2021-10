Analyse des prix de Polkadot: DOT fixé pour une cassure de 40% s’il peut franchir les prochains obstacles

TL;Répartition DR

Prix ​​de Polkadot oscillant entre deux niveaux vitaux de 47,95 $ et 38,67 $

L’analyse des prix de Polkadot pour le prix des spectacles continue de osciller dans une fourchette diversifiée de 38,67 $ et 47,95 $. Actuellement assis à 43,51 $, le DOT a connu une baisse de 2% par rapport au sommet d’hier de 44,74 $. Le volume des transactions a également chuté de plus de 49%. Cependant, dans un marché haussier global, il ne pourrait falloir qu’un pic soudain pour pousser le prix au-delà de la résistance de 47 $, ce qui pourrait initier une ascension jusqu’à 50% pour le jeton. La cassure de 47,95 $ pourrait voir Polkadot se diriger vers un sommet historique de 49,78 $, où les vendeurs à court terme devraient enregistrer leurs bénéfices.

Le marché plus vaste des crypto-monnaies a continué de montrer des signes forts sur le marché, alors que Bitcoin est remonté au-delà de 61 000 $ après la baisse d’hier. Ethereum s’est consolidé au-dessus de 4 100 $ avec une augmentation de 2%, les Altcoins affichant des résultats mitigés. Cardano et Ripple ont légèrement baissé, tandis que Litecoin et Dogecoin ont augmenté d’environ 2% chacun. Solana a chuté de 3% à 193,62 $ après avoir enregistré une hausse significative la veille.

Analyse des prix Polkadot : carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Graphique DOT/USD sur 24 heures : le motif Tête et épaules apparaît

Sur le graphique en 24 heures pour l’analyse des prix de Polkadot, l’apparition d’un motif Tête et Épaules suggère qu’une bataille classique entre acheteurs et vendeurs est en cours. Les acheteurs ont essayé de pousser les prix à la hausse, atteignant la barre des 46,22 $ hier, mais les vendeurs entrent sur le marché à chaque mouvement pour faire baisser les prix. Cependant, l’indice de force relative (RSI) montre une lecture presque surévaluée, mais forte de 63,48, suggérant qu’une cassure peut être envisagée à chaque fois que l’élan des acheteurs peut se consolider. Le prix se situe actuellement bien au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) cruciales de 20 et 50 jours et devrait continuer au-dessus de ces points.

Analyse des prix Polkadot : graphique en 24 heures. Source : vue de négociation

Graphique DOT/USD sur 4 heures : action baissière des prix en cours à court terme

Pour justifier la bataille acheteur-vendeur et la fourchette de prix largement divergente, une action baissière des prix sur le graphique en 4 heures peut être observée en cours. Le prix du DOT se situe en dessous de l’EMA de 20 jours à 43,77 $ et tout mouvement continuant à la baisse en dessous du plancher de support de 38,69 $ pourrait entraîner un crash plus important pour le jeton. La valeur RSI se situe à un faible 49,17, suggérant un statut sous-évalué pour la pièce à la tendance actuelle à court terme. Pour aggraver le statut baissier, la courbe de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peut également être vue se déplacer en dessous de la zone neutre.

Analyse des prix Polkadot : graphique de 4 heures. Source : vue de négociation

Analyse des prix Polkadot: Conclusion

Selon les indicateurs techniques, tout ce dont le DOT a besoin est de dépasser le point de résistance de 47,95 $ pour initier une forte reprise qui pourrait dépasser le point record de tous les temps. Le marché plus vaste du jeton est actuellement réparti dans une gamme diversifiée, car les acheteurs continuent de se battre avec les vendeurs sur le graphique quotidien. Au cas où la tendance se poursuivrait plus longtemps, la pression des acheteurs pourrait s’atténuer et le DOT visiterait le support à 38,69 $ pour amorcer un retour à partir de là.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.