Polkadot (DOT), créé par le co-fondateur d’Ethereum Gavin Wood, vise à résoudre le problème des frais de gaz élevés rencontrés à Ethereum.

Le réseau Polkadot fournit une architecture d’échange et de traduction multi-chaînes hétérogène pour connecter des chaînes privées et de consortium à des réseaux publics et sans autorisation.

Sur la base du réseau Polkadot et de son réseau de test «sœur» Kusama, une nouvelle suite de produits sera lancée ce mois-ci pour construire un DeFi décentralisé et abordable.

Source: StakingRewards

Selon les données de StakingRewards, Polkadot est actuellement la deuxième plus grande blockchain en termes de valeur en jeu, avec une valeur d’environ 24074650618 $. Le taux d’engagement de Polkadot atteint 64,96%.

Le plus grand actif cryptographique est verrouillé à Cardano à 28 622 444 193 $, tandis que sa récompense annuelle moyenne (7,27%) est inférieure à celle du DOT. Les parties prenantes du DOT pourraient gagner une récompense de 13,11% chaque année.

Polkadot a établi un nouveau record historique de 49,20 $ le 17 avril. Les taureaux ont été incapables de maintenir leur dynamique haussière. Ces derniers jours, il a subi une perte énorme, de 49,20 $ à 34,33 $ aujourd’hui.

Si le marché global de la monnaie virtuelle reste atone, le DOT peut suivre le marché plus large et poursuivre sa tendance actuelle à la baisse, passant sous la barre des 30 $.

Analyse des prix de Polkadot (DOT)

Source: DOT / USD Daily via TradingView

Polkadot (DOT) a subi d’énormes pertes et la vente a fait chuter le prix de 21,66% au cours des 7 derniers jours.

Après la vente du week-end dernier, le DOT s’est redressé hier et les taureaux ont travaillé dur pour faire rebondir le prix de la zone de 31,40 $ d’hier à un sommet quotidien de 36,15 $. Cependant, les haussiers ont été incapables de maintenir les gains et ont rapidement perdu de leur élan, permettant aux baissiers de contrôler le marché.

Les prix DOT / USD se déplacent sous la bande de moyenne mobile exponentielle (EMA). L’indice MACD est toujours dans une zone baissière, indiquant que davantage pourrait être vendu dans les prochains jours. Si la tendance actuelle se poursuit, le DOT pourrait chuter vers sa moyenne mobile simple de 100 jours de 30,75 $.

Le RSI du DOT est de 40,44 $, ce qui est inférieur au seuil de rentabilité indiquant que les baissiers dominent actuellement le marché. Si le DOT ne parvient pas à défendre son point de support à 31,40 $, la crypto-monnaie peut enregistrer d’autres pertes.

Contrairement à cette hypothèse, si la paire de devises se remet du niveau actuel, cela indique un achat fort en cas de creux. Le DOT cherchera à fonctionner au niveau de résistance 50-EMA de 36,55 $. Si le prix DOT peut être supérieur au 20-EMA de 38,88 $, alors les taureaux essaieront de pousser le prix à un niveau record de 49,20 $.

Source de l’image: Shutterstock