Analyse des prix de Polkadot: l’élan baissier réactive la perte dictée jusqu’à 31,69 $

TL;Répartition DR

L’analyse récente des prix de Polkadot montre une tendance baissière. Le prix a baissé à 31,7 $ aujourd’hui. Le support est assez fort au niveau de 25 $.

Le prix est à nouveau bas alors que les ours ont fait leur retour aujourd’hui. Les taureaux avaient été en position haute au cours de la semaine dernière, en gagnant successivement. Mais maintenant, les tendances changent car le prix a couvert le mouvement à la baisse au cours de la journée. Le prix a été abaissé au niveau de 31,69 $ en raison de la tentative baissière réussie. On peut s’attendre à une nouvelle baisse, comme cela a également été confirmé par le graphique des prix horaires.

Graphique des prix DOT/USD à 1 jour : le prix reprend son tour alors que les ours s’efforcent de dominer

L’analyse des prix de Polkadot montre des signes d’activité baissière alors que le prix a subi une baisse considérable aujourd’hui. Les chances augmentent pour que les ours survivent et prennent un prix encore plus bas que son niveau actuel, à savoir 31,69 $. Les taureaux avaient gagné régulièrement au cours de la semaine dernière, mais maintenant les tendances se sont inversées. La valeur de la moyenne mobile (MA) est inférieure au niveau des prix car elle se situe à 29,37 $ dans le tableau des prix sur un jour.

Tableau des prix DOT/USD sur 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a été à la baisse, c’est pourquoi la moyenne des bandes de Bollinger est maintenant de 31,30 $. La valeur supérieure de l’indicateur des bandes de Bollinger est désormais fixée à 37,8 $, tandis que sa valeur inférieure est à 24,77 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) s’équilibre actuellement au niveau de 53,2.

Analyse des prix de Polkadot: le prix du DOT dégonfle à 31,7 $ sous une pression baissière

L’analyse des prix de Polkadot sur quatre heures prédit qu’une baisse des prix s’est produite au cours des deux dernières heures. La baisse haussière a été interrompue par des ours alors que les niveaux de prix ont baissé à 31,69 $. La courbe SMA 20 évolue également dans le sens descendant en raison de la baisse soudaine des prix. Alors que la valeur moyenne mobile se situe maintenant au-dessus du prix, c’est-à-dire à la position de 32,22 $.

Tableau des prix DOT/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La moyenne des bandes de Bollinger est passée à 30,76 $, conséquence de la volatilité croissante. Attendu que les autres valeurs le sont en tant que telles ; la bande supérieure de Bollinger est à 34,38 $ tandis que la bande inférieure est à 27,14 $. Le score RSI a également diminué à 59 en raison de la tendance à la baisse.

Tableau des indicateurs techniques DOT/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques pour le DOT/USD devient haussier car le prix a été relativement dans une meilleure position dans l’ensemble. Il y a 13 indicateurs debout sur la position d’achat, avec 10 indicateurs sur le neutre et trois indicateurs sur les positions de vente.

Les indicateurs de moyennes mobiles (MA) donnent également un signal haussier fort. Il y a 13 indicateurs actuellement repérés sur la position d’achat, tandis qu’un indicateur chacun est présent sur les positions de vente et neutre. Les MA10, MA20 et MA30 favorisent tous l’option d’achat en raison de la tendance haussière des derniers jours.

Les oscillateurs affichent des résultats négatifs car les ours ont mené pendant la journée. Il y a deux oscillateurs fixés sur la position de vente, dont le MACD et le Momentum, neuf sur le neutre et zéro sur les positions d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix Polkadot

Le prix est à nouveau en baisse après que les ours ont pris le contrôle du marché aujourd’hui. La tendance haussière constante s’est inversée car le prix a subi une baisse jusqu’à 31,69 $. On peut s’attendre à d’autres pertes car le graphique des prix horaires affiche également des résultats favorables pour les ours.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.