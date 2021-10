Analyse des prix de Polkadot: l’élan haussier fait face à une rupture au niveau de 43,6 $

TL;Répartition DR

Le prix a reculé à 43,64 $. L’analyse des prix de Polkadot confirme un retour baissier. Le support se tient fermement à 30,19 $.

Le prix est à nouveau en baisse alors que la dernière analyse des prix de Polkadot confirme le retour baissier. Le prix a subi une baisse au cours des dernières 24 heures, les ours ayant interrompu le courant haussier en faisant baisser le prix. Le prix suit maintenant un mouvement baissier momentanément et est descendu au niveau de 43,64 $ au cours des dernières 24 heures. La dynamique baissière a également évolué au cours des quatre dernières heures.

Graphique des prix DOT/USD sur 1 jour : les ours font baisser le prix à 43,64 $ après avoir gagné en force

Les ours s’efforcent de rétablir leur position sur le graphique des prix, comme le montre l’analyse des prix Polkadot sur une journée. Aujourd’hui, un mouvement de prix baissier a été observé alors que le prix DOT/USD a dévalué à 44 $. Bien que les taureaux aient régné dans l’ensemble, le prix a diminué au cours de la journée en raison de la dynamique baissière. La moyenne mobile (MA) pour la journée se situe au niveau de 42,73 $.

Tableau des prix DOT/USD sur 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a diminué, c’est pourquoi la moyenne de la bande de Bollinger est maintenant de 39,06 $. Alors que la valeur de la bande de Bollinger supérieure est de 47,93 $ pour le moment, tandis que la valeur de la bande de Bollinger inférieure est de 30,19 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) n’a pas encore atteint 70 et se situe toujours à 64,66.

Analyse des prix à pois : les prix baissent à 44 $ alors que la tendance à la baisse se poursuit

L’analyse des prix de Polkadot sur quatre heures montre que les ours sont en tête depuis quelques heures. Le prix a baissé de manière assez constante avec quelques mouvements de prix haussiers enregistrés ici et là. Le prix a également subi une baisse au cours des dernières heures et est maintenant fixé à 43,64 $. La moyenne mobile, en revanche, dicte sa valeur à la position 43,94 $.

Tableau des prix DOT/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Un croisement entre la courbe SMA 50 et la courbe SMA 20 a été enregistré plus tôt, ce qui est une autre confirmation d’une tendance baissière. L’indicateur des bandes de Bollinger affiche les valeurs suivantes dans le graphique des prix sur quatre heures ; la valeur supérieure est de 45,59 $ alors que la valeur inférieure est de 42,3 $. Le score RSI se situe dans une position assez moyenne et se situe à 51,22.

Tableau des indicateurs techniques DOT/USD. Source : TradingView

L’aperçu des progrès de la crypto-monnaie montre des résultats prometteurs, c’est pourquoi le graphique des indicateurs techniques pour DOT/USD devient haussier. Il y a 15 indicateurs réglés sur la marque d’achat, neuf indicateurs sur la marque neutre et deux indicateurs sur la marque de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles affiche des résultats favorables pour les acheteurs et donne un signal d’achat fort pour la journée. Au total, 13 indicateurs sont présents sur la position d’achat, tandis qu’un indicateur chacun est assis sur les positions de vente et neutre. Les oscillateurs, en revanche, font preuve de neutralité avec huit oscillateurs en position neutre, deux oscillateurs en position d’achat et un oscillateur en position de vente.

Conclusion de l’analyse des prix Polkadot

L’analyse des prix sur un jour, ainsi que sur les quatre heures de Polkadot, montre des résultats légèrement défavorables pour la crypto-monnaie. C’est parce que le prix a couvert le mouvement à la baisse au cours de la journée et a subi une baisse jusqu’au niveau de 43,6 $. On peut s’attendre à ce que le prix baisse encore plus, car les ours dominent également depuis quatre heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.