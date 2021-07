Analyse des prix de Ravencoin (RVN) pour août 2021

Ravencoin RVN / USD se négocie actuellement autour du niveau de 0,0588 $, et ce serait un signal d’achat fort si le prix passait à nouveau au-dessus de la résistance de 0,10 $.

Analyse fondamentale : il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet

Ravencoin est une blockchain peer-to-peer qui vous permet de transférer des actifs d’une partie à une autre. Ce projet a été lancé début 2018 en mettant l’accent sur la création d’une technologie utile qui vous permet de créer et d’échanger n’importe quel actif du monde réel (or, argent, titres de propriété) ou numérique (articles de jeu, licences logicielles) sur votre réseau.

Ce projet est dirigé par les principaux développeurs : RavoncoinDev, Tron et Chatturga, et en tant que jeune projet avec une forte concurrence, il est difficile de prédire le succès de Ravencoin dans les prochaines années.

Ravencoin est basé sur un fork du code Bitcoin, et il est important de dire que vous pouvez créer votre propre token sur cette blockchain. Ces jetons peuvent être limités en quantité, nommés et émis en tant que titres ou objets de collection, tandis que vous pouvez également envoyer un message à toute personne qui possède vos jetons, permettant à des détenteurs spécifiques d’être avertis lorsqu’ils peuvent avoir besoin de voter sur de nouvelles propositions. . La pièce RVN est utilisée comme jeton gouvernemental pour ce projet, et afin de créer un nouvel actif cryptographique, vous devez brûler (ou détruire) un certain nombre de pièces RVN.

Ravencoin utilise un mécanisme de consensus similaire à la preuve de travail (PoW) de Bitcoin pour protéger son réseau, appelé KAWPOW. D’un autre côté, Ravencoin diffère de Bitcoin en ce qu’il a un temps de verrouillage d’une minute au lieu de dix minutes, et il a une réserve totale de pièces de 21 milliards au lieu de 21 millions.

Ravencoin a une communauté forte et croissante ; La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché.

Techniquement, Ravecoin (RVN) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 0,28 $, enregistrés en février 2021, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en août 2021, vous devez utiliser un ordre stop-loss car le risque demeure. grand.

Analyse technique : 0,10 $ représente un niveau de résistance élevé

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique se situe à 0,050 $ ; 0,10 $ et 0,15 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix dépasse 0,10 $, ce serait un signal pour trader le Ravencoin (RVN), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,15 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous du support de 0,050 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte à 0,045 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies avance ces derniers jours, Bitcoin a dépassé la résistance de 39 000 $ lundi, et cette situation soutient également le prix du Ravencoin (RVN). Si le prix monte au-dessus de 0,10 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,15 $, mais si le prix tombe en dessous de 0,050 $, ce serait un signal de “vente” fort.

L’analyse des prix post Ravencoin (RVN) pour août 2021 est apparue en premier sur Invezz.