Analyse des prix de Shiba Inu : SHIB monte en flèche de 20 %, un nouveau record de tous les temps est-il à venir ?

Niveau d’assistance clé : 0,000032 $

Niveau de résistance clé : 0,000035 $

Hier, le SHIB s’était cassé au-dessus d’une formation triangulaire descendante, comme le montre le graphique suivant. Initialement, il a été rejeté au niveau de résistance de 0,00003 $. Cependant, après un léger recul, SHIB a réussi à franchir le cap et a rapidement atteint le plus haut historique à 0,000035 $.

Selon CoinGecko, il s’agit d’environ 10 à 12 % du sommet quotidien actuel au moment de la rédaction de ces lignes. En cas de rupture de cette résistance, le SHIB atteindra la zone de découverte des prix.

Les taureaux et les ours se battent actuellement juste en dessous de cette résistance importante. On ne sait pas si SHIB a la force de pousser plus haut à cette course. Après la hausse quotidienne de 20%, il est probable que Shiba Inu verra une certaine consolidation avant une éventuelle tentative de casser l’ATH.

Indicateurs techniques

Volume d’échanges: Le volume a explosé une fois que la résistance à 0,00003 $ a été cassée. Cela montre que les taureaux ont pris le contrôle de l’action des prix. La question est de savoir s’ils peuvent le maintenir dans les prochains jours.

RSI : Le RSI se situe dans la zone de surachat et a atteint presque le niveau 80 sur une période de 4 heures. On peut s’attendre à un repli dans un proche avenir pour se calmer.

MACD : L’histogramme est fermement placé du côté haussier sur des délais inférieurs comme sur 4 heures. Sur la période quotidienne, SHIB n’a pas encore franchi le pas du côté positif, ce qui indique qu’une poursuite est nécessaire pour que SHIB devienne haussier à plus long terme.

Biais

Ce dernier mouvement a rendu le biais haussier à court terme. Cependant, la poursuite est nécessaire pour gagner plus de confiance dans l’action haussière actuelle des prix à plus long terme. Un rejet brutal au milieu de la résistance élevée de tous les temps réduirait cet élan vert et verrait probablement un mouvement rapide pour tester un support inférieur autour de 0,000032 $ et 0,00003 $.

Prévision de prix à court terme pour le prix SHIB

Bien qu’il existe actuellement de bonnes raisons d’être haussier sur SHIB, une cassure du plus haut historique serait nécessaire pour confirmer que SHIB peut maintenir ses gains actuels et pousser plus haut.

Jusqu’à ce que cela se produise, il est préférable d’être prudent lorsque le prix oscille assez près de la résistance élevée de tous les temps, car tout rejet peut ramener le prix à 0,000032 $ ou moins. N’oubliez pas qu’un mouvement rapide et violent se termine souvent par un mouvement violent dans l’autre sens.

La source

Lien source

Affichage des messages : 31