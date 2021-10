Analyse des prix de Shiba Inu : SHIB va percer avec RSI montrant un solide intérêt des acheteurs à 0,000027 $

TL;Répartition DR

SHIB traverse une période de consolidation après un début d’octobre mouvementé Le prix a bondi jusqu’à 0,00002849 $ au cours des dernières 24 heures RSI montre une valorisation idéale sur le marché

L’analyse des prix de Shiba Inu pour la journée suggère que le jeton est sur le point de trouver enfin une véritable reprise de la tendance actuelle, après avoir subi une période de consolidation tandis que le reste du marché des crypto-monnaies a augmenté. La soi-disant pièce de monnaie a atteint un sommet de 0,0000322 $ il y a une semaine, avant de chuter à 0,0000231 $. Le prix se situe désormais à 0,0000277 $ après une légère hausse au cours des dernières 24 heures, avec un sommet de 0,0000285 $. Le volume des échanges présente un signe inquiétant, en baisse de plus de 34%, ce qui devrait mieux se poser à mesure que les prix augmentent.

Le marché plus vaste des crypto-monnaies a continué de retester, à l’exception de quelques Altcoins. Bitcoin est retombé à 60 000 $ avec une baisse de 3%, similaire à Ethereum qui est tombé en dessous de 3 000 $. Ripple est tombé à 1,09 $, tandis que Cardano a consolidé à 2,15 $. Solana s’est avéré être le plus grand gagnant du marché pour la deuxième journée consécutive, augmentant de plus de 12% pour atteindre 204,54 $.

Analyse des prix Shiba Inu : carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Graphique SHIB/USD sur 24 heures : une valeur RSI solide indique une hausse des prix

Sur le graphique sur 24 heures, le prix du Shiba Inu se consolide après un début d’octobre mouvementé. Le prix se situe actuellement juste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) cruciales de 20 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) montre également des signes forts avec une valeur de 50,25, indiquant l’intérêt des acheteurs sur le marché. Le prix devrait tester la résistance de 0,000030 $ dans la tendance actuelle, la ligne de divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) se situant également au-dessus de la zone neutre et de la barre des 0,00.

Analyse des prix du Shiba Inu : graphique en 24 heures. Source : vue de négociation

Graphique SHIB/USD en données de 4 heures : la figure de marteau haussier apparaît sur le commerce à court terme

Sur le graphique en données de 4 heures, on peut voir la dernière tendance où les acheteurs arrivent tard sur le marché pour pousser les prix à la hausse. Le prix se situe actuellement uniquement sur l’EMA de 20 jours, la valeur RSI montrant un élan s’ajoutant au marché. Le prix devrait franchir la courbe médiane des bandes de Bollinger pour initier le mouvement haussier. Au cours des prochaines séances de négociation à court terme, le prix devrait dépasser son EMA et se consolider avant que les acheteurs ne puissent initier une poussée vers le haut.

Analyse des prix du Shiba Inu : graphique en 4 heures. Source : vue de négociation

Analyse des prix du Shiba Inu : Conclusion

Selon les indicateurs techniques, SHIB devrait former une course haussière vers le premier point de résistance à 0,000030 $, après une semaine de consolidation autour du prix actuel. L’élan des acheteurs devrait augmenter par rapport à la tendance actuelle, présentant une opportunité d’achat idéale dans le commerce actuel. Tout mouvement supérieur à 0,00002952 $ pourrait aider à dépasser la barre des 0,000030 $. Cependant, en référence au marché plus large des crypto-monnaies, tout mouvement de prix inférieur à 0,000025 $ pourrait invalider la thèse haussière.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.