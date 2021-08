Analyse des prix de Solana, Cosmos et Litecoin, valent-ils la peine d’être achetés en septembre 2021 ?

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des derniers jours de bourse d’août 2021, Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du support de 48 000 $, et cette situation soutient également le prix de Solana SOL / USD, Cosmos ATOM / USD et Litecoin LTC / USD. Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer de gros investisseurs et, selon les dernières nouvelles, Coinbase investira 500 millions de dollars dans Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs cryptographiques.

Morgan Stanley a également récemment annoncé que ses fonds communs de placement avaient acquis plus de 6,5 millions d’actions dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), tandis qu’une autre nouvelle positive est qu’Allied Market Research a annoncé que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 milliards de dollars d’ici 2030.

Florian Grummes, directeur général de la société de conseil en investissement Midas Touch Consulting, a déclaré qu’il pensait que le prix du Bitcoin atteindrait 100 000 $ dans un proche avenir. Solana, Cosmos (ATOM) et Litecoin pourraient être parmi les meilleurs en septembre si cette tendance positive se poursuit.

« Les dernières fluctuations de la crypto-monnaie sont un signe que les mineurs de Bitcoin sont de retour en affaires après une récente répression chinoise. Dans le même temps, il existe des preuves persistantes d’une acceptation plus répandue, et les entreprises devraient envisager d’ajouter Bitcoin à leurs bilans », a déclaré Cathie, gestionnaire d’investissement de Superstar. Bois.

Solana (SOL) pourrait dépasser la résistance de 100 $ alors que la tendance positive se poursuit

Solana a obtenu l’un des meilleurs résultats en août et il n’y a aucun signe d’inversion de tendance positive pour le moment. Solana pourrait aller plus loin dans le marché haussier en cours, et si le prix dépasse la résistance de 100 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 110 $ ou même plus.

Source des données : tradingview.com

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 80 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons notre voie ouverte vers le niveau de support de 60 $.

Cosmos (ATOM) pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance de 30 $

Le prix du Cosmos (ATOM) est passé de 12,6 $ à 24 $ depuis début août 2021, et le prix actuel est d’environ 21 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse 26 $, ce serait un signal pour trader ATOM, et le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 30 $. En revanche, si le cours tombe en dessous du support de 18$, ce serait un signal de « vente » fort que nous avons la voie ouverte vers 16$ voire 15$.

Litecoin (LTC) continue de s’échanger au-dessus de 170 $

Le prix du Litecoin est passé de 144 $ à 190 $ depuis début août 2021, et le prix actuel est d’environ 174 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse à nouveau 190 $, ce serait un signal pour échanger du Litecoin, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 200 $. Le niveau de support critique est d’environ 160 $, et si le prix le casse, ce serait un signal de vente fort.

