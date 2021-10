Analyse des prix de Solana : SOL anticipe un mouvement énorme, mais les taureaux prendront-ils le contrôle ?

Niveau d’assistance clé : 142 $

Niveau de résistance clé : 170 $

Solana (SOL) se consolide à l’intérieur du fanion bleu depuis le 9 septembre, lorsque le prix a atteint un sommet historique de 216 $. SOL semble prêt à sortir de cette formation à tout moment maintenant. La lutte entre les taureaux et les ours sera décidée une fois que le prix aura dépassé les niveaux clés de résistance (170 $) ou de support (140 $). La tension s’accumule pour une éventuelle cassure à mesure que le prix approche du sommet du triangle.

Graphique par TradingView

Indicateurs techniques

Le volume: Le volume est stable depuis que le prix est entré dans le fanion actuel. Le prochain mouvement peut être dans les deux sens à ce stade.

RSI : Le RSI donne un léger biais haussier en raison des plus bas plus élevés. Cependant, il doit également enregistrer un plus haut avant que la tendance haussière ne soit confirmée.

MACD : L’histogramme sur MACD est haussier, mais les moyennes mobiles n’ont pas encore formé de croisement haussier. Dès que cela se produit, le biais peut devenir positif, en particulier si le prix dépasse le fanion bleu.

Graphique par TradingView

Biais

Neutre. Il est toujours préférable d’attendre une pause au-dessus ou en dessous du fanion avant d’assumer un récit. En tant que tel, malgré certains premiers signes indiquant que SOL peut devenir haussier, ce biais doit d’abord être confirmé par une cassure nette du fanion.

Prévision de prix à court terme pour le prix SOL

Il est probable que SOL rompe avec cette formation avant la fin octobre. Les cibles dans un tel événement sont indiquées au début de cette analyse pour l’un ou l’autre scénario, haussier ou baissier. Une cassure nette au-delà de ces niveaux peut conduire à un fort rallye ou à une correction, selon la réaction du marché.

La source