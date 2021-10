Analyse des prix de Solana : SOL fait un bond en avant à 182 $. L’ATH est-il le prochain ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Solana montre une tendance haussière. Les taureaux SOL sont en marche vers l’ATH de 191. La résistance se trouve à 188 $. Un support solide se trouve à 173 $.

L’analyse des prix du Solana montre des couleurs haussières aujourd’hui, car d’après les graphiques quotidiens, il semble que le SOL va marquer un nouveau record. Le prix SOL/USD est resté dans l’enveloppe de prix la plus élevée après le précédent record de 191 $, ce qui a permis à la pièce de conserver une position beaucoup plus élevée et de gagner une valeur significative. Un rallye haussier a été observé hier lorsque le prix a grimpé en flèche à 177 $, et les taureaux ont poursuivi leur marche aujourd’hui, faisant encore grimper le prix.

Mais comme SOL est proche d’un niveau record, une certaine pression de vente s’accumule également sur le marché, ce qui est naturel à ce niveau de prix plus élevé. Solana est dans une reprise haussière car nous savons que ce sont des mois haussiers.

Graphique des prix SOL/USD à 1 jour : les taureaux SOL en mars

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix de Solana révèle une forte séquence haussière. Le SOL/USD se négocie actuellement à 182 $, alors que les taureaux couvraient une fourchette haussière de 176 $ à 182 $ aujourd’hui. La paire SOL/USD a gagné une valeur de 17% au cours des dernières 24 heures et rapporte un gain significatif de 22% au cours des sept derniers jours. Le volume des transactions a augmenté de 277%, ce qui indique l’intérêt des traders pour les actifs SOL. La capitalisation boursière montre également une augmentation énorme de 16 pour cent, résultant en une domination du marché de 2,09 pour cent.

Tableau des prix SOL/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité de la paire SOL/USD augmente à mesure que les bandes de Bollinger montrent une divergence, qui a commencé à s’étendre hier lorsque le prix a fait un bond en avant, et l’expansion se poursuit toujours avec la bande supérieure à 179 $, représentant un support car le prix se négocie au-dessus de l’indicateur. limite supérieure et la bande inférieure à 140 $, soit une moyenne à 159 $. La bande inférieure montre plus de mouvement vers le bas, ce qui indique qu’un retrait peut être à venir.

L’indice de force relative (RSI) se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre à l’indice 65 sur une courbe ascendante, mais le RSI n’est pas entré dans la limite de surachat et il a moins de chances de quitter la région neutre.

Analyse des prix Solana : graphiques en 4 heures et évolutions récentes

L’analyse des prix Solana en 4 heures montre que la pression de vente s’est déclenchée après une hausse continue des prix pendant 24 heures consécutives, car le prix, après avoir atteint 184 $, est tombé au niveau de prix actuel de 182 $.

Tableau des prix SOL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité est assez élevée sur le graphique en données de 4 heures et le prix continue de s’échanger au-dessus de la limite supérieure des bandes de Bollinger, ce qui sert de support dans le scénario actuel. La moyenne mobile se situe à 168 $ et le RSI se situe dans la région de surachat à l’indice 78. Mais le RSI a connu un ralentissement, ce qui indique l’activité de vente actuelle sur le marché, donnant un appel de vente.

Analyse des prix Solana : Conclusion

L’analyse des prix Solana d’aujourd’hui suggère que SOL profite de l’élan haussier qui se poursuit depuis quelques semaines alors que la tendance globale des prix est à la hausse, mais après le bond abrupt d’hier, les taureaux SOL pourraient ne plus avoir l’énergie nécessaire pour dépasser l’ATH aujourd’hui, et un recul est possible dans les heures à venir avant de tenter l’ATH car le graphique en 4 heures montre un épuisement haussier.

Mais il y a également de nombreuses chances pour une tentative d’ATH dans les heures à venir, si SOL obtient suffisamment de consolidation de la part des investisseurs, Sol pourrait découvrir un nouveau record. Les spéculations globales sont pour une cassure dans le temps à venir.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.