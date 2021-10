Analyse des prix de Tezos : XTZ consolide au-dessus de 6,75 $, une lente inversion à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui. XTZ/USD a continué de se consolider au-dessus de 6,75 $. Résistance la plus proche à 7,50 $.

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui, car la dynamique baissière a été épuisée, car les 6,75 $ ont empêché une nouvelle baisse à plusieurs reprises cette semaine. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD s’inverse au cours des prochains jours et envisageons de commencer à établir des sommets plus élevés la semaine prochaine.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est principalement échangé avec une dynamique baissière au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, a perdu 0,79%, tandis qu’Ethereum est en baisse de 1,17%. Pendant ce temps, Dogecoin (DOGE) est parmi les moins performants, avec une perte d’environ 6%.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos consolide au-dessus de 6,75 $

XTZ/USD s’échangeait dans une fourchette de 6,85 $ à 7,13 $, indiquant une volatilité modérée au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 29,97 % et s’élève à 216 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 5,96 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 34e place au total.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ se prépare à une hausse ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix de Tezos établir une base à partir de laquelle se déplacer plus haut alors que la dynamique baissière s’est épuisée au cours des derniers jours.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Tezos a connu une forte dynamique haussière début octobre. Depuis le creux précédent à 5,50 $, le XTZ/USD s’est redressé jusqu’à la barre des 9 $, où un fort plus haut a été établi.

Cependant, depuis lors, Tezos a lentement retracé au cours des dernières semaines, établissant des plus bas et des plus hauts clairement. Lundi, XTZ a atteint la barre des 6,75 $, qui depuis n’a pas été dépassée.

Au cours des derniers jours, l’action des prix de Tezos a établi une zone de consolidation claire au-dessus du support, indiquant que le marché se prépare à un renversement. À moins que XTZ/USD ne casse en dessous de ce support, nous verrons probablement une poussée plus élevée du support la semaine prochaine, ce qui signifie qu’un nouveau plus bas swing a été fixé à 6,75 $.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

L’analyse des prix de Tezos est haussière car une forte consolidation s’est formée au-dessus de 6,75 $, conduisant probablement à un renversement la semaine prochaine. Par conséquent, nous nous attendons à ce que XTZ/USD cible la résistance la plus proche de 7,50 $ au début de la semaine prochaine.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.