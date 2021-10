Analyse des prix de Tezos : XTZ continue de se consolider autour de 6,7 $, une cassure plus basse à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est baissière aujourd’hui. XTZ/USD détient toujours un support de 6,7 $. Prochaine assistance à 6 $.

L’analyse des prix de Tezos est baissière aujourd’hui, car des sommets plus bas ont été continuellement fixés malgré la position de 6,7 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que XTZ/USD fasse une cassure plus bas et se dirige vers un autre plus bas plus bas.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, a perdu 1,26%, tandis qu’Ethereum a gagné 0,74%. Pendant ce temps, Shiba Inu (SHIB) est le plus performant d’aujourd’hui, avec un gain de 55% alors qu’il établit de nouveaux sommets historiques.

Mouvement des prix de Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos a continué de négocier un support d’environ 6,7 $

XTZ/USD s’échangeait dans une fourchette de 6,65 $ à 6,80 $, indiquant une faible volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 34,6%, pour un total de 124,5 millions, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 5,76 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 35e place globale.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ va-t-il casser plus bas aujourd’hui ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix de Tezos fixer de nouveaux sommets plus bas, conduisant probablement à une cassure en dessous du support de 6,7 $ aujourd’hui.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Tezos a connu une baisse constante au cours des dernières semaines. Après la forte première semaine d’octobre, le XTZ/USD est passé d’un swing bas de 5,50 $ à un swing haut de 9 $, un échec à la hausse s’en est suivi.

Depuis lors, Tezos a établi plusieurs bas et hauts inférieurs, le dernier étant bénin à 6,4 $. Plus tôt cette semaine, un nouveau plus bas a été établi autour de la barre des 7 $, avec une nouvelle baisse observée au cours des jours suivants.

Actuellement, l’action des prix de Tezos se négocie dans une fourchette très étroite autour de la barre des 6,7 $. Étant donné que des plus hauts inférieurs sont toujours fixés, nous nous attendons à ce que le XTZ/USD tombe à la baisse et se déplace pour établir de nouveaux plus bas.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

L’analyse des prix de Tezos est baissière aujourd’hui, car de nouveaux sommets plus bas ont été fixés au cours des dernières 24 heures malgré le maintien des 6,7 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que XTZ/USD tombe à la baisse et passe au prochain support de 6 $ au début de la semaine prochaine.

En attendant que Tezos aille plus loin, lisez nos guides sur les portefeuilles LTC, les portefeuilles Gero et les portefeuilles DeFi.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.