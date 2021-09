Analyse des prix de Tezos : XTZ reteste la résistance de 6 $, une cassure à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui. XTZ/USD a connu un autre mouvement à la hausse. Le support de 5,50 $ tient toujours.

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui alors qu’un autre rejet du support de 5,50 $ a été observé ce matin, ramenant XTZ à une résistance de 6 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le XTZ/USD franchisse une cassure plus élevée et se redresse davantage plus tard cette semaine.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global a commencé à devenir baissier au cours des dernières heures, le leader du marché, Bitcoin, en baisse de 3,77%. Le reste des meilleurs altcoins se négocient avec des résultats mitigés, Tezos tombant au milieu du peloton.

Mouvement des prix Tezos au cours des dernières 24 heures: Tezos rebondit à nouveau sur le support de 5,50 $

XTZ/USD s’échangeait dans une fourchette de 5,43 $ à 6,05 $, indiquant une forte volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 5,57% et s’élève à 645,67 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 5,11 milliards de dollars, ce qui lui permet de se classer à la 30e place.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures : XTZ prêt à monter en flèche ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que le prix de Tezos cherche à briser la résistance de 6 $, car toute nouvelle baisse a été à nouveau rejetée du jour au lendemain.

Graphique XTZ/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le marché global s’est échangé dans une fourchette de plus en plus étroite au cours des dernières semaines. Après qu’un plus bas plus haut ait été fixé autour de 4,50 $ le 22 septembre, une forte reprise a suivi jusqu’à la barre des 7,50 $, où un plus haut plus bas a été fixé.

Cette évolution de l’action des prix de Tezos indique une fourchette de négociation de plus en plus étroite pour le marché. Au cours des derniers jours, XTZ/USD a vu la pression de vente revenir alors que les ours cherchent à établir un nouveau plus bas plus élevé pour poursuivre la consolidation.

Un support a été trouvé à 5,50 $ plus tôt cette semaine, avec un nouveau test du support vu du jour au lendemain. Dans l’ensemble, le prix de Tezos devrait dépasser la résistance locale de 6 $ le prochain et regagner encore plus de la perte observée la semaine dernière.

Analyse des prix de Tezos : conclusion

L’analyse des prix de Tezos est haussière aujourd’hui, car un autre nouveau test du support de 5,50 $ a entraîné une hausse rapide. Par conséquent, nous nous attendons à ce que XTZ/USD dépasse la résistance de 6 $ plus tard dans la journée.

