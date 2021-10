Analyse des prix de Tron: TRX prend de l’élan mais reste à moins de 0,105 $ de résistance

TL;Répartition DR

Le prix du Tron dépasse largement les moyennes mobiles de 20 et 50 jours Le prix a de nouveau augmenté après un léger recul hier et continue de tester une résistance de 0,105 $ La tendance haussière devrait se poursuivre à court terme

L’analyse du prix du Tron confirme une autre journée positive pour le jeton, car le prix est revenu d’une baisse mineure hier pour remonter à 0,095 $ sur le commerce intra-journalier. TRX reste bien à l’écart du point de résistance à 0,105 $, mais continue de consolider son élan pour trouver un moyen de dépasser la barre illusoire de 0,1 $. Le volume des transactions a également augmenté d’environ 1% pour le jeton, car il suscite l’intérêt des acheteurs après l’annonce de la BTTC en septembre. La pièce devrait poursuivre la consolidation de l’intérêt des acheteurs au cours des prochains jours et tenter de dépasser la barre des 0,1 $.

Le plus grand marché de la crypto-monnaie a montré des tendances similaires à celles de Tron, présentant des augmentations mineures sur le commerce de jour. Bitcoin est passé à 49 000 $ après une augmentation de 2,5%, tandis qu’Ethereum se situe juste en dessous de 3 500 $ avec une augmentation de 1%. Parmi les Altcoins, Cardano et Dogecoin ont fait des sauts mineurs pour s’asseoir à 2,29 $ et 0,219 $, respectivement, tandis que Ripple a augmenté de près de 4% pour se consolider au-dessus de 1 $.

Analyse des prix Tron : carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Graphique sur 24 heures TRX/USD : un modèle de marteau haussier se forme alors que le prix continue de croître

Sur le graphique de 24 heures pour l’analyse des prix de Tron, une configuration de marteau haussier peut être observée après que l’action des prix d’hier est devenue le rouge, uniquement pour que les acheteurs entrent tard sur le marché et relancent la course positive. Le prix est descendu à 0,092 $, pour être inversé jusqu’à 0,096 $ aujourd’hui, enregistrant un sommet hebdomadaire pour TRX. Le prix peut également être vu s’éloigner des moyennes mobiles simples (SMA) de 20 et 50 jours, ce qui est vraiment prometteur dans la course actuelle. L’indice de force relative (RSI) affiche également une valeur élevée de 52, ce qui suggère qu’il existe un marché d’achat adéquat pour le jeton dans la tendance actuelle, avec de la place pour plus.

Analyse du prix du Tron : graphique sur 24 heures. Source : vue de négociation

Graphique TRX/USD sur 4 heures : la tendance positive se reflète avec un RSI sain

Le graphique en 4 heures pour la paire TRX/USD montre également des signes sains pour le jeton. Le prix a dépassé la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours et envisage la barre des 0,1 $. La valeur RSI de 62 présente une évaluation saine pour TRX, suggérant qu’il existe à peu près le bon intérêt d’achat. Au cours des 4 prochaines heures, le prix devrait résister à tout changement majeur, mais un changement de tendance pourrait avoir lieu si le RSI continue d’augmenter et que les vendeurs en profitent.

Analyse du prix du Tron : graphique en 4 heures. Source : vue de négociation

Analyse du prix du Tron : conclusion

Le prix du Tron continue d’augmenter régulièrement, revenant après une légère baisse hier. Le point de résistance à 0,105 $ semble un objectif farfelu pour l’instant, mais avec la montée en puissance et la consolidation au-dessus de l’EMA de 50 jours à 0,096 $, le jeton devrait poursuivre la tendance actuelle un peu plus longtemps. Les acheteurs chercheront à consolider le prix à ce stade avant de lancer le prochain assaut, alors que tout mouvement inférieur à 0,090 $ pourrait invalider la thèse haussière.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.