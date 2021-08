Analyse des prix de Uniswap (UNI), Tezos (XTZ) et Fantom (FTM) | Invezz

Le marché des crypto-monnaies progresse au cours de la troisième semaine de bourse d’août, le Bitcoin se négocie très près de la résistance de 50 000 $, et pour l’instant tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser ce niveau. Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les investisseurs de détail et, selon la société d’analyse de cryptographie Chainanalysis, l’adoption mondiale de la cryptographie parmi les investisseurs de détail a grimpé de plus de 800% depuis le début de l’année – en tête par l’Inde, le Pakistan et l’Ukraine.

«Dans les marchés émergents, beaucoup se tournent vers les crypto-monnaies pour préserver leur épargne contre la dévaluation de la monnaie, envoyer et recevoir des envois de fonds et effectuer des transactions commerciales, tandis que l’adoption en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie de l’Est au cours de la dernière année a été largement motivée par les investisseurs institutionnels, ‘a rapporté la société de cryptanalyse Chainanalysis.

Si cette tendance positive se poursuit, Uniswap UNI/USD, Tezos XTZ/USD et Fantom FTM/USD pourraient être parmi les meilleurs en septembre. La fondatrice de Lyn Alden Investment Strategy voit Bitcoin atteindre 100 000 $ et Etheruem dépasser les 5 000 $ au début de 2022, tandis que l’analyste Cathie Woods a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre le niveau de 500 000 $ au cours des prochaines années.

Uniswap (UNI) pourrait dépasser les 35 $, la résistance dans la tendance positive se poursuit

Le prix Uniswap (UNI) progresse depuis début août et, pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance. Uniswap pourrait aller plus loin dans le marché haussier en cours, et si le prix dépasse 35 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 40 $ ou même plus.

Source des données : tradingview.com

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 25 $, ce serait un signal ferme de “vente”, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de support de 20 $.

Tezos (XTZ) a trouvé un support solide au-dessus de 3 $

Tezos est passé de 3 $ à 3,8 $ depuis début août 2021, le prix actuel oscillant autour de 3,7 $.

Source des données : tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 3,5 $ et 3 $ ; 4 $ et 5 $ représentent des niveaux de résistance importants. Si le prix dépasse à nouveau les 4 $, ce serait un signal pour trader avec Tezos (XTZ), et le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 4,5 $.

Fantom (FTM) peut à nouveau dépasser la résistance de 0,70 $

Le prix Fantom (FTM) se négocie actuellement autour de 0,50 $, mais les perspectives techniques impliquent que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 0,70 $ en septembre.

Source des données : tradingview.com

Si le prix dépasse 0,60 $, ce serait un signal d’achat de Fantom (FTM), mais si le prix tombe en dessous de 0,40 $, ce serait un signal de “vente” ferme et un signal d’inversion de tendance.

résumé

Août a été un mois très positif pour le marché des crypto-monnaies jusqu’à présent, Bitcoin se négocie très près de la résistance de 50 000 $, et pour l’instant tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser ce niveau. Si cette tendance positive se poursuit, Uniswap, Tezos et Fantom pourraient être parmi les meilleurs en septembre.

