Analyse des prix de Waves: Cryptocurrency trouve une sauvegarde à 28,21 $ après une perte substantielle

TL;Répartition DR

Le prix est passé à 28,213 $. L’analyse des prix des vagues confirme une hausse. Le support est toujours fixé à 25,32 $.

La dernière analyse des prix de Waves dicte des signes de reprise, car le prix a suivi un mouvement à la hausse aujourd’hui. La valeur WAVES/USD a connu une croissance au cours de la journée alors que les taureaux ont retrouvé leur force. Bien qu’une tendance à la baisse ait été observée la semaine précédente, le prix a pu se redresser à nouveau grâce au support haussier. Le prix a augmenté à 28,21 $ grâce aux efforts des acheteurs.

Tableau des prix WAVES/USD sur 1 jour : le prix WAVES grimpe jusqu’à 28,2 $ à mesure que les tendances changent

L’analyse des prix Waves sur un jour confirme une tendance haussière pour la journée alors que les chandeliers verts sont réapparus sur le graphique des prix. Le prix suit à nouveau un mouvement haussier après avoir subi une baisse constante la semaine précédente. L’élan haussier a entraîné une augmentation des prix jusqu’au niveau de 28,213 $ au cours des dernières 24 heures. Le prix n’a pas encore atteint le niveau de la moyenne mobile (MA) qui est de 28,71 $.

Tableau des prix WAVES/USD sur 1 jour. Source : TradingView

Un croisement entre le SMA 50 et le SMA 20 a été retardé en raison de la remontée des prix. L’indicateur des bandes de Bollinger joue un rôle essentiel pour faire des prédictions correctes, et sa valeur supérieure est maintenant de 31,671 $ et la valeur inférieure est de 25,32 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est à la position neutre de 50,87.

Analyse des prix des vagues: le prix trébuche à 28 $ alors que les ours limitent les chances de croissance supplémentaire

L’analyse des prix Waves de quatre heures montre que le prix baisse à nouveau en raison des efforts baissiers. Une tendance haussière suivait plus tôt car le prix avançait assez régulièrement. Mais il a subi une réduction au cours des quatre dernières heures car les ours sont revenus sur le tableau des prix. Le chandelier rouge marque une baisse des prix jusqu’au niveau de 28,218 $. Le prix est maintenant également inférieur à la valeur moyenne mobile, c’est-à-dire 28,22 $.

Tableau des prix WAVES/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La courbe SMA 50 se déplace plus haut que la courbe SMA 20, ce qui est une autre indication d’une tendance à la baisse. En raison de la volatilité croissante, la bande supérieure de Bollinger est maintenant à 29,55 $ et la bande inférieure de Bollinger à 27,46 $. La courbe RSI est également descendue au niveau de 45,91, ce qui est un score moyen.

Graphique des indicateurs techniques WAVES/USD. Source : TradingView

L’indication globale pour la journée va vers le côté neutre, car une variation constante des tendances a été enregistrée au cours des dernières semaines. Pourtant, il y a plus d’indicateurs du côté acheteur, c’est-à-dire 10, car il y a sept indicateurs du côté vendeur et neuf indicateurs du côté neutre.

L’indicateur des moyennes mobiles soutient les acheteurs en donnant un signal haussier. Il y a neuf indicateurs en position d’achat, cinq indicateurs en position de vente tandis qu’un seul indicateur est en position neutre. Les oscillateurs deviennent neutres ainsi qu’il y a huit oscillateurs qui sont au niveau neutre, deux oscillateurs sont au niveau de vente tandis qu’un seul oscillateur est au niveau d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix des vagues

Le prix est à nouveau à la hausse car les taureaux sont en position de leader pour le moment. L’augmentation du prix a été confirmée par l’analyse des prix Waves d’un jour et de quatre heures, car le prix touche à nouveau le point de 28,21 $. En revanche, une baisse des prix a été enregistrée au cours des dernières heures, ce qui signifie que les prochaines heures pourraient ne pas être aussi favorables.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.