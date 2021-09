Analyse des prix d’Elrond (EGLD) : correction ou fin du rallye ?

in

Elrond EGLD/USD est l’un des plus performants sur le marché des crypto-monnaies depuis début septembre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 300 $. Le prix actuel se situe autour de 242 $, et si vous décidez de trader EGLD, vous devez toujours utiliser un ordre « stop-loss » car le risque reste élevé.

Analyse fondamentale : Elrond peut traiter des centaines de milliers de transactions par seconde

Elrond est une plate-forme blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée qui propose aux développeurs, aux validateurs et aux entreprises de créer une nouvelle économie Internet. Selon son site officiel, Elrond améliore 1000 fois la vitesse, l’échelle, le coût et l’expérience utilisateur de la blockchain.

Elrond peut traiter des centaines de milliers de transactions par seconde, avec un coût de transaction de 0,001 $, tandis que l’objectif de ce projet est de créer un système financier transparent accessible à tous, n’importe où.

Elrond prend en charge l’intégration de la blockchain ; Pourtant, l’équipe à l’origine de ce projet estime que l’intégration ne devrait se faire que si elle crée une réelle valeur ajoutée. Elrond est construit par une équipe d’entrepreneurs et d’ingénieurs expérimentés qui ont travaillé dans de grandes entreprises telles que Google, Intel, Microsoft, entre autres.

Elrond prend en charge les langages de programmation les plus populaires et vous pouvez rapidement démarrer et déployer votre application sur cette blockchain. Pour interagir avec cette plate-forme, vous devez utiliser des jetons EGLD qui vous permettent de participer à la gouvernance du réseau et de gagner des récompenses en jetons en jetant sur le réseau.

« Nos partenaires se battent pour créer des produits intéressants et créatifs. Notre communauté consacre sa vie à diffuser les nouvelles passionnantes sur Elrond, et tous les progrès se sont traduits par un intérêt croissant à faire partie et à contribuer à l’écosystème d’Elrond », a rapporté l’équipe d’Elrond.

Elrond a réuni les forces d’une communauté incroyablement dynamique de plus de 190 000 personnes, mais la principale question des commerçants est de savoir si l’EGLD est sous-évalué au prix actuel et va-t-il augmenter dans les prochains jours ? EGLD a explosé depuis début septembre, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie, vous devez toujours utiliser un ordre « stop-loss » car le risque reste élevé.

Analyse technique : Elrond (EGLD) a prolongé sa correction par rapport aux records au-dessus de 300 $

Elrond (EGLD) a prolongé sa correction par rapport aux sommets records au-dessus de 300 $, mais si le prix dépasse à nouveau la résistance de 280 $, ce serait un signal d’achat d’EGLD. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 300 $ ou même plus ; Pourtant, si le prix tombe en dessous du support de 200 $, ce serait un signal de «vente» fort.

EGLD se négocie actuellement autour de 242 $, et si le prix tombe en dessous du support de 200 $, ce serait un signal de "vente" fort.

