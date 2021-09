Analyse des prix d’Enjin en octobre pour acheter de la crypto-monnaie ? Invezz

Enjin ENJ / USD s’est affaibli de 1,77 $ à 1,18 $ en moins de plusieurs jours, le prix actuel oscillant autour de 1,33 $.

Analyse fondamentale : des millions de personnes utilisent déjà les produits Enjin

Enjin Network a été créé par Witek Radomski et Maxim Blagov en 2009. Au début, il s’agissait d’une plate-forme de jeu communautaire et, en 2017, le réseau proposait une offre initiale de pièces (ICO) pour la pièce Enjin.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Enjin est la première entreprise NFT à être acceptée dans le Pacte Mondial des Nations Unies, ce qui montre l’importance de ce projet. Enjin s’est engagé dans l’initiative de responsabilité d’entreprise du Pacte mondial des Nations Unies, et la mission de ce projet est de créer un écosystème pour échanger facilement des jetons non fongibles (NFT).

L’équipe derrière Enjin pense que la blockchain et les jetons non fongibles (NFT) sont l’avenir de notre monde entier et qu’ils ont donc la responsabilité de veiller à ce que l’avenir des NFT soit durable et équitable pour tous les participants.

Enjin Coin (ENJ) est un jeton qui alimente le réseau Enjin, et il est important de dire qu’ENJ est une crypto-monnaie basée sur Ethereum qui est utilisée pour soutenir directement la valeur des NFT de nouvelle génération. Enjin vous aide à générer de nouvelles sources de revenus et à accélérer la croissance de votre entreprise, tandis que les produits Enjin sont déjà utilisés par des millions de personnes pour gérer, créer et échanger des jetons fongibles et non fongibles.

Les possibilités sont infinies; les joueurs peuvent gagner en jouant à des jeux vidéo, vous pouvez créer de l’art numérique et le monétiser, vous pouvez créer de la musique et la transformer en un jeton puissant, et bien plus encore. Il existe déjà de nombreux projets sur la plate-forme Enjin, principalement axés sur les jeux et les entreprises, mais vous pouvez tout symboliser, des vieilles bandes dessinées aux produits immobiliers et physiques.

« Enjin nous a fourni plus que la technologie dont nous avions besoin pour intégrer NFT sans aucun code blockchain ; Ses fans fidèles nous ont aidés à créer une communauté de fans incroyable pour notre jeu », a déclaré Sam Stebbins, PDG de Jade Stems Studios.

Fondamentalement, il existe encore des incertitudes autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché. Techniquement, Enjin Coin (ENJ) reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en octobre 2021, vous devrez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

Source des données : tradingview.com

Enjin Coin (ENJ) se négocie actuellement très près du niveau de support actuel à 1,20 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif pourrait être d’environ 1 $. En revanche, si le cours dépasse 1,60 dollar, le prochain objectif pourrait se situer autour de 1,80 dollar, mais les traders devraient utiliser les ordres stop-loss et take profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque reste élevé.

résumé

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter Enjin Coin (ENJ). ENJ se négocie actuellement très près du niveau de support actuel à 1,20 $, et si le prix le casse, le prochain objectif pourrait être d’environ 1 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent