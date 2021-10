Analyse des prix d’EOS : EOS envisage une hausse de 9% après avoir retrouvé une dynamique haussière

TL;Répartition DR

Prix ​​EOS jusqu’à 4,65 $ sur les échanges intrajournaliers pour poursuivre la tendance à la hausse avec une augmentation de 3% Le volume des transactions a également augmenté de plus de 31% pour indiquer une force haussière Le prix devrait encore augmenter jusqu’à 9% et tester la résistance à 4,89 $

L’analyse des prix EOS pour la journée montre une poursuite de la tendance à la hausse pour le jeton. Le prix est passé de 4,27 $ mercredi à un sommet de 4,73 $, enregistrant une augmentation de près de 11%. Le volume des transactions continue également d’augmenter, dépassant les 31 %. Le prix devrait tester la résistance à 4,89 $ dans la tendance actuelle, après avoir franchi ses lignes de moyenne mobile simple (SMA). Les développements projetés peuvent être soutenus par l’indice de force relative (RSI) sur 24 heures et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

Le plus grand marché des crypto-monnaies a montré des hausses remarquables, menées par la hausse de Bitcoin au-delà de 61 500 $ après une consolidation haussière. Ethereum reste à portée de main de la barre des 4 000 $, avec une augmentation de 4%. Parmi les Altcoins, Ripple et Cardano ont augmenté de 3% chacun, à 1,15 $ et 2,22 $, respectivement. Polkadot a fait une hausse remarquable de plus de 9% pour s’asseoir à 43,3 $.

Analyse des prix EOS : carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Graphique EOS/USD sur 24 heures : le prix augmente au-delà de l’EMA de 20 jours avec un RSI fort

Sur le graphique sur 24 heures, le prix EOS peut être vu en train de dépasser sa moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours à 4,61 $. Le RSI sur 24 heures affiche également une forte valeur de 53. Le prix se situe entre les courbes des bandes de Bollinger supérieure et moyenne, confirmant qu’une tendance positive est susceptible de se poursuivre sur le graphique journalier pour EOS. À partir de ce point, le jeton peut accumuler de l’élan pour atteindre 4,8 $, où l’augmentation attendue de 9 % sera testée. Les acheteurs semblent prêts à continuer à entrer sur le marché, car le SMA de 50 jours semble être la prochaine cible pour EOS.

Analyse des prix EOS : graphique sur 24 heures. Source : vue de négociation

Graphique EOS/USD sur 4 heures : MACD aligne un croisement haussier

La tendance haussière peut être vérifiée sur le graphique à court terme ainsi que pour l’analyse des prix EOS, car le prix se remet d’une baisse mineure au cours de la séance de bourse précédente. La ligne MACD a franchi la zone neutre à 0,00 lors de la session récente, suggérant que la plate-forme est mûre pour que les acheteurs entrent. Le RSI de 4 heures se situe à 54,81, montrant une forte valorisation boursière de la pièce. Au cours des prochaines séances de négociation à court terme, le prix EOS cherchera à se consolider au prix actuel avant d’émerger fortement à mesure que les acheteurs accumulent de l’élan.

Analyse des prix EOS : graphique sur 24 heures. Source : vue de négociation

Analyse des prix EOS : Conclusion

Selon les indicateurs techniques, le prix EOS devrait poursuivre la résistance de 4,89 $ par rapport à la tendance actuelle. Les valeurs RSI quotidiennes et horaires présentent une forte valorisation pour le jeton, car il cible le SMA de 50 jours. Une fois que les acheteurs ont mis en place une poussée soutenue vers la résistance actuelle, le prix pourrait atteindre 5,07 $ dans la tendance actuelle. Cependant, tout mouvement à la baisse pourrait briser l’élan et initier un retournement.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.