Analyse des prix des avalanches après la vente en cours

L’avalanche AVAX / USD s’est affaiblie de ses plus hauts historiques au-dessus de 146 $, enregistrés le 21 novembre, à 101,3 $, alors que le prix actuel s’élève à 107 $. D’un point de vue technique, AVAX est entré dans un marché baissier et le risque d’une nouvelle baisse demeure.

Une plateforme pour les applications décentralisées

Avalanche est l’une des plateformes de contrats intelligents les plus rapides de l’industrie de la blockchain, vous permettant de créer des applications décentralisées.

Avalanche peut traiter plus de 4 000 transactions par seconde, et selon son site officiel, il possède le plus grand nombre de validateurs sécurisant son activité à partir de tout protocole de preuve de participation.

Avalanche est entièrement compatible avec les actifs, applications et outils Ethereum ; Pourtant, si vous décidez de mettre en œuvre des contrats intelligents sur Avalanche, cela ne vous coûtera qu’un dixième de ce qu’ils coûtent sur Ethereum.

Cette plate-forme permet également aux développeurs de créer leur propre machine virtuelle et de dicter exactement comment la blockchain doit fonctionner.

Les taux de gaz élevés et autres effets néfastes des blockchains de contrats intelligents lents appartiennent désormais au passé, et la flexibilité d’Avalanche la positionne pour concourir pour la part de marché de DeFi.

De nombreux projets collaborent déjà avec Avalanche, les plus populaires étant Aave, Ankr, Binance, Bitfinex, Celer, Huobi et Nexo.

AVAX est une crypto-monnaie qui alimente Avalanche, et le prix de cette crypto a atteint un niveau record au-dessus de 146 dollars le 21 novembre.

Depuis lors, le prix s’est affaibli, et si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie dans les prochains jours, vous devez savoir qu’AVAX peut encore s’affaiblir.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression après l’annonce d’une nouvelle variante de COVID qui pourrait initier de nouveaux blocages dans le monde. Peter Garnry, Head of Equity Strategy chez Saxo Bank, a ajouté :

Les marchés réagissent négativement car on ne sait pas pour le moment dans quelle mesure les vaccins seront efficaces contre la nouvelle souche et donc le risque de nouveaux blocages augmente, entraînant un coup économique.

100 $ représente un soutien solide

Avalanche (AVAX) a obtenu l’un des meilleurs résultats du marché des crypto-monnaies au cours de la troisième semaine de novembre, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint des niveaux records au-dessus de 146 dollars.

D’un point de vue technique, AVAX est entré dans un marché baissier, et si le prix tombe en dessous du support des 100 $, ce serait un signal de « vente » fort.

Le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 90 $ ou même plus ; Pourtant, si le prix dépasse la résistance de 130 $, nous pourrions voir AVAX à nouveau au-dessus de 140 $.

résumé

L’avalanche (AVAX) s’est affaiblie par rapport à son plus haut historique au-dessus de 146 $, enregistré le 21 novembre, et est techniquement entrée dans un marché baissier. Le prix d’AVAX peut facilement revenir en dessous du support de 100 $, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

