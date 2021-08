Analyse des prix des maillons de chaîne : forte baisse du prix de LINK à 26,8 $

TL;Répartition DR

Les niveaux de prix de Chainlink chutent rapidement selon le graphique d’aujourd’hui. Chainlink est bloqué à une résistance de 26,77 $. Le support pour Chainlink est actuellement de 24,4 $.

La dernière analyse des prix de Chainlink va vers une direction baissière, avec une résistance de 26,773 $. Les ours dominent le marché au moment de la rédaction et une nouvelle baisse du prix de Chainlink est attendue. Il y a eu des cas au cours des dernières heures où des taureaux ont tenté de revenir mais ont échoué. Les ours continuent d’être en tête et font des efforts pour ramener le prix en dessous de 26,799 $.

Les ours en suprématie dans le graphique de 4 heures

Dans le graphique en chandeliers horaire montrant l’analyse des prix de Chainlink, les chandeliers rouges semblent dominer le reste. Le niveau de prix actuel de Chainlink se situe à 26 773 $, ce qui pourrait continuer à baisser encore plus. La crypto-monnaie fait face à une forte résistance à 26,22 $ selon les dernières mises à jour. La moyenne mobile est un indicateur important qui indique une forte tendance de vente, avec une valeur de 26,93 $.

Tableau des prix LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les bandes de Bollinger montrent une volatilité relativement accrue en faveur des ours. La bande supérieure des bandes de Bollinger repose à une valeur de 28,06 $ et la bande inférieure est encore présente à 24,8 $. Alors que le nombre RSI est fixé à 56,99, ce qui est particulièrement neutre et peut augmenter si les acheteurs achètent plus d’actifs Chainlink.

L’analyse quotidienne des prix de Chainlink affiche des tendances baissières

Selon le graphique d’analyse des prix quotidien de Chainlink, les hausses et les baisses continuent de se mettre en parallèle, car le graphique montre une hausse et une baisse continue des prix. La semaine dernière a retracé les tendances haussières, mais le rapport d’aujourd’hui soutient les ours. Le niveau de prix est de 26,799 $ avec un niveau de support approchant 14,00 $. Les bandes de Bollinger sont à 23,23 $ en moyenne pour être précis, la couche supérieure à 28,25 $ et la couche inférieure à 18,20 $.

Tableau des prix LINK/USD 1 jour. Source : TradingView

Néanmoins, il y a de fortes chances que le marché soit approché par de plus en plus d’acheteurs car le score RSI est de 66,41 et peut grimper encore plus haut. La moyenne mobile est de 25,095 $ et la ligne de tendance à court terme va également à la hausse, faisant allusion à un futur contrôle haussier.

Graphique des indicateurs techniques LINK/USD. Source : TradingView

Les indicateurs d’aujourd’hui prédisent des probabilités égales pour les hausses et les baisses. Pourtant, le résumé des indicateurs nous dit que les cinq indicateurs sont des vendeurs, huit sont neutres et un total de treize sont des acheteurs. Alors que si nous parlons de moyennes mobiles, elles sont du côté des acheteurs car il y en a 12 sous la catégorie achat, une sous neutre et deux sous la vente.

Le marché est abordé par les deux parties et l’analyse des prix de Chainlink montre une baisse. Les oscillateurs jouent un rôle important dans la détermination des derniers mouvements du marché, et ils affichent les chiffres suivants ; sept oscillateurs au poste neutre, trois à la vente tandis que le dernier est au poste d’achat.

Conclusion

Le graphique actuel d’analyse des prix de Chainlink est en faveur du côté baissier selon l’analyse ci-dessus. Les chandeliers rouges continuent d’afficher un plus grand nombre, comme le montrent les graphiques horaires et quotidiens disponibles ci-dessus. Le niveau de prix reste à 26,8 $, ce qui peut survenir si les circonstances deviennent favorables à la crypto-monnaie. Si le support maintient sa valeur à 18,20 $, le prix peut sauter au-dessus. De même, les niveaux de résistance actuellement fixés à 28,25 $ pourraient augmenter si les taureaux prennent le contrôle du marché dans un avenir proche.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.