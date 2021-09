Analyse des prix des maillons de chaîne : LINK/USD cible 30 $ suivant

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des maillons de chaîne est haussière aujourd’hui.

LINK/USD retracé pendant la nuit.

LINK/USD se négocie à 23 $.

Le prix Chainlink prend de l’ampleur aujourd’hui alors qu’un nouveau plus bas plus élevé est établi autour de 22 $ après un retracement de la résistance de 25,5 $ au cours des 24 heures précédentes. En conséquence, nous prévoyons que LINK/USD s’inversera et se déplacera vers le haut, pour finir par franchir le plus haut actuel.

Mouvement des prix de Chainlink au cours des dernières 24 heures: Chainlink retrace pour fixer un plus bas à 22 $

LINK/USD Daily Chart Chainlink a subi des tests préliminaires de la résistance de 25,5 $, avec un certain rejet à ce niveau après une consolidation au-dessus de 24 $. L’action des prix a finalement brisé cette résistance, atteignant 25,76 $ avant de revenir à 22 $ pour un nouveau plus bas plus élevé.

La cassure s’est accompagnée d’une augmentation du volume des transactions, entraînant un renversement probable de cette tendance. Nous pouvons voir que l’action des prix a trouvé un support à 23 $ et commence à se redresser légèrement à partir de ce niveau. Les indicateurs techniques clés sont haussiers, avec le RSI à 55,04, le B&H 3D à 1,03 et l’OBV en tendance à la hausse pour indiquer que la pression d’achat s’accumule autour de l’action actuelle des prix. La volatilité implicite a diminué de 4,5% à 56,17%, indiquant une perspective future haussière.

Graphique quotidien LINK/USD Ceci est également soutenu par une augmentation modérée du volume des échanges quotidiens, qui a augmenté de 21,41 % à 1,04 milliard de dollars au cours des 24 dernières heures, selon CoinMarketCap.

Graphique LINK/USD sur 4 heures : LINK se prépare-t-il à se rallier ?

Sur le graphique d’analyse des prix Chainlink sur quatre heures, le MACD est positif, avec une forte pression d’achat le poussant à la hausse et vers un croisement haussier. Les moyennes mobiles à court terme commencent toutes à augmenter, ce qui correspond à nos attentes pour l’avenir.

Graphique LINK/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La baisse des prix de Chainlink a repris avec force au cours de la seconde moitié de septembre. Après plusieurs jours de consolidation, une modeste hausse à 32 $ avant qu’une autre baisse importante ne s’ensuive.

Le prix du LINK/USD a chuté de plus de 30% en quelques jours, et le support se situait à 21 $. Ce qui s’est passé ensuite a été une reprise en réponse au niveau de support crucial précédent de 25,5 $, qui est maintenant une barrière de résistance.

Après avoir franchi la résistance, le prix de Chainlink s’est inversé, établissant un creux un peu plus élevé à 22 $. Un deuxième test de la résistance de 25,5 $ s’est ensuivi après cette évolution du mouvement des prix, entraînant le plus bas niveau local actuel à 23 $.

Analyse des prix des maillons de chaîne : conclusion

Pour l’avenir de LINK, nous prévoyons une cassure de la phase de consolidation actuelle pour se diriger vers le plus haut historique d’environ 30 $. Le volume des échanges est propice à cette évolution des prix, et il semble que le sentiment soit redevenu haussier. L’action des prix teste le niveau de support de 25 $, et nous prévoyons que cela se maintiendra étant donné qu’il a agi comme un plancher dans l’action des prix précédente. Attendez-vous à ce que l’élan se construise autour de ces niveaux, permettant à LINK/USD de se rallier à 30 $ en temps voulu.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.