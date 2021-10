Analyse des prix d’Ethereum: l’ETH se maintient toujours au-dessus de 3 400 $ malgré des sommets inférieurs lentement fixés

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière aujourd’hui. ETH/USD continue de tester un support local de 3 400 $. Plusieurs sommets inférieurs se sont établis pendant la nuit.

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière aujourd’hui, car de nouveaux sommets plus bas ont été fixés au cours des dernières 24 heures alors que le support local de 3 400 $ tient toujours. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD s’effondre au cours des prochaines 24 heures alors que la dynamique baissière continue de s’accumuler.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, ont perdu 4,42 et 0,18%. Pendant ce temps, Binance Coin (BNB) est le plus performant, avec un gain de 14%.

Mouvement des prix Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum continue de monter en puissance au-dessus de 3 400 $

L’ETH/USD s’est échangé dans une fourchette de 3 407,34 $ à 3 541,82 $, indiquant une faible volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 0,85% et s’élève à 16,85 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 406,7 milliards de dollars, ce qui se traduit par une domination du marché de 17,87 %.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : l’ETH va dépasser 3 400 $ aujourd’hui ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir une dynamique baissière s’accumuler pour l’action des prix d’Ethereum alors que des sommets locaux de plus en plus bas sont fixés.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de l’Ethereum a connu une forte dynamique haussière au cours des premiers jours d’octobre. Entre le précédent plus bas majeur de 2 750 $ et le plus haut actuel de 3 650 $, l’ETH/USD a gagné plus de 30 %.

Ce qui a suivi a été un lent renversement au cours de la semaine dernière. Ethereum a lentement établi des hauts et des bas plus bas, avec la barre des 3 400 $ testée lundi. Par conséquent, l’ETH/USD se négocie actuellement dans une fourchette de plus en plus étroite, indiquant une cassure baissière plus tard cette semaine.

Une fois que le prix d’Ethereum aura dépassé 3 400 $, nous nous attendons à ce que beaucoup plus de baisses suivront cette semaine, car le prochain support se situe à la résistance majeure précédente de 3 150 $. Autour de ce support, nous pourrions voir l’ETH/USD établir un creux majeur plus élevé et s’inverser à nouveau à la hausse.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière aujourd’hui, car les ours ont continué d’atteindre des sommets de plus en plus bas au cours des dernières 24 heures, tandis que le support de 3 400 $ tient toujours. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD tombe à la baisse plus tard dans la journée et se dirige vers le prochain niveau de support majeur de 3 150 $ plus tard cette semaine.

