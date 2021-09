Analyse des prix d’Ethereum: l’ETH s’écrase à 3 000 $ alors que le marché élargi se replie

ETH/USD – L’éther plonge dans un support de 3 000 $

Niveaux d’assistance clés : 2890 $, 2770 $, 2720 $.

Niveaux de résistance clés : 3 200 $, 3 300 $, 3 350 $.

Ethereum a chuté de 11,5% aujourd’hui alors qu’il s’effondrait à 3000 $. La crypto-monnaie était passée de près de 4 000 $ au début du mois de septembre alors qu’elle tombait dans le support d’environ 3 200 $ (retracement de 0,5 Fib) la semaine dernière. Une ligne de tendance haussière a renforcé le support et a permis à l’ETH de rebondir au cours de la semaine.

Il a atteint jusqu’à 3 600 $ la semaine dernière, mais s’est renversé mercredi. Au cours du week-end, l’ETH était revenu sur le support de la ligne de tendance haussière et de la MA à 50 jours autour de 3280 $. Aujourd’hui, il s’est effondré sous la ligne de tendance et la MA à 50 jours pour atteindre 2920 $. Il a depuis rebondi depuis le plus bas et se bat pour se maintenir au-dessus de 3000 $.

La cassure sous la ligne de tendance est assez importante car elle signale l’arrêt d’une ligne de cou tête et épaules qui pourrait voir l’ETH atteindre un niveau aussi bas que 2 600 $ (MA de 200 jours).

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView.

ETH-USD Prévision de prix à court terme

Pour l’avenir, le premier support solide se situe à 2890 $ (plus haut de juin). Viennent ensuite 2770 $ (0,786 Fib), 2720 $ (MA de 100 jours) et 2600 $ (MA de 200 jours).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 3200 $. Viennent ensuite 3 300 $ (MA de 50 jours), 3 350 $, 3 550 $ (MA de 20 jours) et 3 600 $.

Le RSI quotidien est maintenant bien en dessous de la ligne médiane et est le niveau le plus bas depuis fin juillet. Cela indique que la dynamique baissière augmente de manière significative.

ETH / BTC – L’ETH atteint les sommets de juillet

Niveaux d’assistance clés : 0,0691 BTC, 0,068 BTC, 0,066 BTC.

Niveaux de résistance clés : 0,07 BTC, 0,072 BTC, 0,0733 BTC.

ETH a également lutté contre BTC pendant toute la période de septembre. La pièce a commencé le mois à un sommet d’environ 0,0787 BTC et a roulé à partir de là. Lors de l’effacement du marché début septembre, l’ETH avait bien réussi à maintenir le support à la MA de 20 jours autour de 0,072 BTC.

Vendredi dernier, l’ETH est retombé sous la MA de 20 jours et est tombé à 0,072 BTC. Au cours du week-end, l’ETH est tombé sous une ligne de tendance à la hausse pour trouver le support de la MA à 50 jours autour de 0,07 BTC hier.

Aujourd’hui, l’ETH est tombé sous la MA de 50 jours pour atteindre les sommets de juillet à 0,0691 BTC.

Graphique quotidien ETH/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ETH-BTC

À l’avenir, si les ours franchissent les sommets de juillet à 0,0691 BTC, le premier support se situe à 0,068 BTC. Il est suivi de 0,066 BTC (extension de 1,272 FIb à la baisse), de 0,066 BTC (MA de 0,618 Fib et 100 jours) et de 0,0632 BTC (extension de 1,618 Fib à la baisse).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 0,07 BTC (MA de 50 jours). Viennent ensuite 0,072 BTC, 0,0733 BTC (plus haut d’août), 0,074 BTC (MA sur 20 jours) et 0,0765 BTC (baissier 0,786 Fib).

Le RSI quotidien a également récemment glissé sous la ligne médiane, indiquant que les baissiers contrôlent la dynamique du marché.

