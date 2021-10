Analyse des prix d’Harmony : Harmony ONE vers de nouvelles découvertes alors que l’élan haussier s’élève à 0,315 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Harmony est fortement haussière aujourd’hui. ONE/USD marque ATH après ATH alors que les taureaux découvrent de nouveaux horizons. Le support pour ONE/USD se trouve à 0,269 $.

L’analyse des prix Harmony montre que la crypto-monnaie semble être sous stéroïdes car elle montre un comportement très haussier. L’Harmony découvre un nouveau sommet chaque jour en continu à partir du 22 octobre, lorsqu’il a atteint un niveau record à 0,269 $. Le prix continue d’augmenter comme s’il n’y avait pas de lendemain. Aujourd’hui, le prix a dépassé la barre des 0,3 $ alors que la marche des taureaux se poursuit.

Graphique des prix ONE/USD 1 jour : Harmony à un niveau record de 0,315 $

L’analyse des prix Harmony sur 24 heures montre que les taureaux ont augmenté le prix de 0,290 $ à 0,315 $ au moment de la rédaction, ce qui représente un gain significatif en quelques heures seulement. Globalement, ONE/USD a gagné une bonne valeur d’environ 10% au cours des dernières 24 heures et affiche un gain massif de plus de 39% au cours de la semaine dernière, ce qui est une somme énorme pour la période spécifiée, car il a apporté presque le double de la richesse pour les investisseurs sur la somme investie il y a tout juste une semaine.

Tableau des prix ONE/USD 1 jour. Source : Tradingview

Le volume des transactions a également augmenté de 88% alors que Harmony montait en flèche, capturant l’intérêt du marché pour l’actif ONE/USD, ce qui a aidé la paire crypto à augmenter sa capitalisation boursière de 17%. La volatilité augmente à nouveau pour ONE/USD alors que les bandes de Bollinger s’étendent à nouveau après s’être considérablement étendues le 7 octobre. L’indicateur de volatilité suggère que davantage de fluctuations de prix seront observées dans les temps à venir.

L’indice de force relative (RSI) montre un achat excessif de l’actif ONE/USD car il est entré dans la région de surachat et se négocie à l’indice 74. Le RSI montre toujours une courbe ascendante qui prouve un achat intensif sur le marché.

Analyse des prix Harmony : évolutions récentes et autres indications techniques

L’analyse des prix Harmony de 4 heures montre que Hamoney a corrigé pendant un certain temps après avoir atteint le record hier, et aujourd’hui, les taureaux ont entrepris de poursuivre leur voyage pour une nouvelle ascension et ont battu le record précédent en découvrant un nouveau prix plus élevé pour la paire de crypto.

Tableau des prix ONE/USD 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité est également élevée sur le graphique en données de 4 heures, mais la cassure à la hausse des bandes de Bollinger suggère que la fonction de prix restera à la hausse dans les heures à venir malgré les corrections intervenues entre les deux. Le RSI vient d’entrer dans la zone de surachat et se négocie à l’indice 71 sur le graphique de 4 heures.

Les indicateurs techniques pour Harmony sont du côté haussier, avec une majorité de 16 indicateurs favorisant les options d’achat, et aucun des indicateurs ne prend en charge les options de vente. Cependant, 10 dix indicateurs techniques sont neutres sur un total de 26 indicateurs techniques.

Analyse de prix fantom : conclusion

L’analyse des prix Harmony pour aujourd’hui est haussière au-delà des spéculations car le prix augmente chaque jour et a franchi la barre psychologique de 0,3 $. Une nouvelle augmentation des prix est également attendue dans les prochaines heures, et elle pourrait atteindre 0,318 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.