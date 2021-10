Analyse des prix Dogecoin: DOGE dépasse 0,249 $, alors que les taureaux dominent le marché

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin est haussière aujourd’hui. Ensuite, la résistance se trouve à 0,262 $. Le support est présent à 0,248 $.

L’analyse des prix Dogecoin montre que le prix a augmenté aujourd’hui après une séquence haussière pendant un troisième jour continu. Dans l’ensemble, le prix DOGE s’est amélioré au cours de la semaine dernière, passant de 0,235 $ au niveau de prix actuel de 0,254 $, tout en atteignant 0,271 $ à un moment donné le 18 octobre. La cassure des prix était à la baisse pendant les huit premières heures d’aujourd’hui, mais les circonstances ont soudainement changé, ce dont nous discuterons sous le graphique de 4 heures.

Graphique des prix DOGE/USD à 1 jour : les taureaux DOGE ciblent la prochaine résistance à 0,262 $

L’analyse des prix Dogecoin sur 24 heures montre que les taureaux ont couvert une fourchette ascendante de 0,249 $ à 0,253 $ aujourd’hui, car la crypto-monnaie se négocie à 2,53 $ au moment de la rédaction. La paire DOGE/USD affiche un gain de 3,7% au cours des dernières 24 heures, et s’il est observé au cours des sept derniers jours, le gain de valeur s’élève à plus de 8,5%.

Les traders participent activement au trading Dogecoin car le volume des transactions montre une augmentation de 106%, ce qui est un chiffre important pour le volume des transactions. Cela a également aidé la pièce à améliorer la capitalisation boursière de 3,7% au cours des dernières 24 heures.

Tableau des prix DOGE/USD 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité est légère, mais les bandes de Bollinger montrent une légère divergence indiquant une augmentation de la volatilité pour la période à venir, car la bande supérieure est présente à 0,258 $, ce qui représente une résistance pour DOGE/USD, et la bande inférieure est présente à 0,224 $. marque, la moyenne de l’indicateur se forme à la marque de 0,241 $ représentant le soutien du DOGE.

L’indice de force relative (RSI) est sur une courbe ascendante dans la moitié supérieure de la zone neutre, indiquant plus d’achats au cours des dernières heures.

Analyse des prix Dogecoin : développements récents et autres indications techniques

L’analyse des prix Dogecoin sur 4 heures montre que la fonction de prix était à la baisse pendant les 8 premières heures, mais ensuite une hausse soudaine des prix a été observée et le prix DOGE a atteint 0,264 $. Le pic était très raide et imprévisible, mais comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le niveau de résistance est de 0,262 $, donc la pression de vente était évidente à ce niveau, et bientôt la fonction de prix DOGE oscillait en arrière. Les ours ont fait baisser le prix au niveau actuel de 0,254 $, et d’autres baisses pourraient également suivre.

Tableau des prix DOGE/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

Le RSI est descendu à l’indice 55 après une forte hausse. Le RSI montre une baisse presque aussi marquée qu’il a montré le bond abrupt. L’indicateur suggère le renversement des efforts haussiers. La volatilité s’est également calmée après avoir augmenté à un rythme massif au cours des quatre dernières heures.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin est globalement haussière, car la plupart des indicateurs techniques montrent des signes haussiers, et une forte augmentation des prix a également été observée récemment, suivie de la même chute brutale des prix. Cependant, les circonstances sont toujours favorables à DOGE car la tendance haussière est toujours dans un état sain et le prix augmentera encore dans les prochains jours, mais actuellement, DOGE chute comme un roc et pourrait retester le support à 0,248 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.