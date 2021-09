Analyse des prix Dogecoin: DOGE teste à nouveau 0,20 $, prêt à s’inverser la semaine prochaine?

in

L’analyse des prix Dogecoin est haussière. DOGE/USD tient toujours au-dessus de 0,20 $. DOGE est sur le point de faire marche arrière aujourd’hui.

L’analyse des prix Dogecoin est haussière aujourd’hui, car le marché a de nouveau trouvé un support au niveau de 0,20 $ aujourd’hui et le marché cherche actuellement à s’inverser. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD augmente au cours de la semaine prochaine et revienne potentiellement au-dessus du plus haut du swing local de 0,23 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, est en hausse de 1,62%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 3,06%. Pendant ce temps, Cardano est le moins performant, avec une perte de plus de 5%.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures: Dogecoin détient toujours au-dessus de 0,20 $

DOGE/USD s’échangeait dans une fourchette de 0,1945 $ à 0,2119 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 17,32% et s’élève à 1,5 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 27 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 10e place globale.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures : DOGE s’apprête à s’inverser la semaine prochaine ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix du Dogecoin refuser de baisser, indiquant un retournement potentiel à venir la semaine prochaine.

Graphique DOGE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Dogecoin a continué de s’échanger dans une dynamique baissière au cours de la semaine dernière. Après une forte baisse le 7 septembre, le DOGE/USD a connu une consolidation la semaine dernière au-dessus de la barre des 0,23 $.

Cependant, lundi, DOGE a finalement cassé plus bas et a rapidement chuté à 0,20 $. À partir de là, un nouveau test du support précédent de $).23 alors que la résistance a été observée au milieu de la semaine.

Les ours ont repris le cours du Dogecoin vendredi, entraînant une nouvelle baisse du support de 0,20 $. Étant donné qu’aucun autre inconvénient n’a pu être atteint aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les ours soient enfin épuisés et Dogecoin est prêt pour un renversement important la semaine prochaine.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin est haussière pour aujourd’hui, car un autre rejet pour une nouvelle baisse a été observé plus tôt dans la journée alors que la barre des 0,20 $ a été à nouveau testée. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le DOGE/USD augmente au cours des prochaines 24 heures et dépasse potentiellement le sommet de 0,23 $ au début de la semaine prochaine.

