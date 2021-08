Analyse des prix Dogecoin : la force du marché baissière Dogecoin dans une baisse à court terme à 0,26 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin se négocie à la baisse sur le graphique journalier DOGE / USD négocié dans une fourchette quotidienne étroite de 0,2650 $ à 0,2751 $

Analyse des prix Dogecoin : Aperçu général des prix

L’analyse des prix Dogecoin se négocie à la baisse sur le graphique journalier avec de longs chandeliers rouges qui ont vu la pièce meme retracer 1,42% de moins que le prix d’hier. La paire DOGE/USD est tombée du support de 0,30 $ plus tôt, et les baissiers ont continué à tirer le prix vers le support de 0,26 $.

Le marché général des crypto-monnaies se négocie avec des signaux mitigés, mais la majorité des pièces s’échangent dans la zone rouge. Bitcoin et Ethereum ont gagné 0,14 et 0,09 %, tandis que Cardano et Binance Coin ont perdu respectivement 1,42 et 1,66. Solana est l’altcoin le plus performant avec un changement positif net de 21% sur 24 heures.

Mouvement du prix Dogecoin au cours des dernières 24 heures: DOGE/USD retrace à 0,26 $

Selon notre analyse des prix Dogecoin sur 24 heures, le DOGE/USD s’échangeait dans une fourchette quotidienne étroite de 0,2650 $ à 0,2751 $. L’étroitesse indique une faible volatilité sur le graphique journalier. Pendant ce temps, le volume total des transactions quotidiennes a diminué de 18% pour atteindre un montant de 2,16 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale de Dogecoin a chuté de 1,45% pour atteindre 35,3 milliards de dollars. Dogecoin se classe au 7e rang au classement général.

Graphique DOGE/USD en 4 heures : la BNB se prépare-t-elle pour un autre rallye ?

Notre analyse des prix Dogecoin de 4 heures semble haussière car l’action des prix semble persistante pour sortir du rejet de 0,2700 $. Malgré la structure générale des prix semblant baissière, on peut s’attendre à quelques gains dans les prochaines heures.

L’analyse des prix Dogecoin est principalement baissière en raison d’une résistance de plus en plus renforcée à 0,30 $. La pièce a déjà gagné plus de 100% au cours de la semaine dernière et les taureaux travaillent dur pour tester à nouveau le plus haut d’avril.

Seul un fort rallye renversera la structure baissière actuelle et permettra à Dogecoin de retrouver son plus haut de début août. La pièce a déjà établi un support solide d’environ 0,25 $, et il n’y a aucune probabilité de tomber en dessous de ce support à court terme.

Par conséquent, si le prix baisse, il est peu probable que la ligne de tendance descende en dessous de 0,25 $.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin se négocie à la baisse les 24 heures après que les taureaux n’ont pas réussi à maintenir le support à 0,30 $. Les ours se dirigent vers le support principal de 0,25 $ d’où ils pourraient exercer des reculs plus importants sur le prix du Dogecoin.

