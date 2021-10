Analyse des prix Dogecoin: le prix DOGE augmente jusqu’à 0,250 $ alors que la séquence haussière se poursuit

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Dogecoin est haussière aujourd’hui. Ensuite, la résistance se trouve à 0,257 $. Le support est présent à 0,233 $.

L’analyse des prix Dogecoin révèle que la pièce suit une tendance haussière. Le prix a augmenté pendant toute la semaine dernière, après une tendance baissière plus tôt. L’élan haussier actuel a contribué de manière significative à la récupération du prix DOGE/USD de 0,22 $ à 0,25 $.

Dogecoin suit des modèles de fonction de prix intéressants depuis un certain temps depuis qu’Elon Musk a commencé à en faire l’éloge. Parfois, il monte haut, et parfois Dogecoin a tendance à tomber comme un rocher. Alors que les taureaux DOGE augmentent le prix, DOGE/USD fait face à une résistance à 0,257 $, suivie d’une résistance plus cruciale de 0,26 $; ce dernier sera un point de pivot pour continuer à marcher ou à rebondir.

Graphique des prix DOGE/USD sur 1 jour : les taureaux DOGE ciblent la prochaine résistance à 0,257 $

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix Dogecoin montre que la paire de crypto se négocie aujourd’hui dans une fourchette de 0,246 $ à 0,250 $, alors que les taureaux couvrent une fourchette ascendante. Dogecoin a gagné 4,3% de valeur au cours des dernières 24 heures et rapporte des gains massifs de plus de 11% au cours de la semaine dernière. Le volume des échanges montre une augmentation de 243 pour cent, entraînant une domination du marché de 1,33 pour cent et une augmentation de la capitalisation boursière de 5,5 pour cent.

Tableau des prix DOGE/USD 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité diminue pour la paire DOGE/USD car les bandes de Bollinger montrent une convergence avec la bande supérieure à 0,26 $ et la bande inférieure à 0,21 $, soit une moyenne de 0,235 $. La bande inférieure montre un mouvement plus ascendant, ce qui indique que le prix restera dans l’enveloppe de prix supérieure pour les prochains jours.

L’indice de force relative (RSI) se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre à l’indice 59. La pente ascendante de l’indicateur montre l’activité d’achat en cours sur le marché du DOGE/USD.

Analyse des prix Dogecoin : développements récents et autres indications techniques

L’analyse du prix Dogecoin de 4 heures révèle que la pression de vente montre son effet sur la valeur du prix de la pièce; comme on peut le voir, le dernier chandelier sur le graphique en données de 4 heures est rouge. Alors que le prix atteignait 0,254 $, la pression de vente a commencé à se développer et les ours ont fait baisser le prix à 0,250 $, annulant la moitié des gains des premières heures de la session d’aujourd’hui.

Tableau des prix DOGE/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité est élevée sur le graphique de 4 heures alors que la bande de Bollinger a commencé à s’étendre à un taux élevé le 18 octobre, et maintenant la bande supérieure est présente à 0,257 $ et la bande inférieure est présente à 0,227 $, le la moyenne moyenne des bandes de Bollinger à 0,24 $ représente le support pour DOGE/USD. Le RSI sur le graphique en données de 4 heures a également subi un mouvement à la baisse, car la vente domine l’activité d’achat au cours des dernières heures.

L’atmosphère générale est haussière pour DOGE/USD car nous savons que ce sont des mois haussiers pour presque toutes les pièces. Les indicateurs techniques montrent également une domination haussière, avec 14 indicateurs techniques votant pour les taureaux et préférant acheter des actifs DOT/USD. En revanche, seuls deux indicateurs techniques montrent des signes baissiers, dont l’indicateur Momentum. Cependant, 10 indicateurs techniques sont neutres et ne favorisent aucun côté du marché.

Analyse des prix Dogecoin: Conclusion

L’analyse des prix Dogecoin montre que le prix baisse à nouveau car la pression de vente est au niveau des prix actuel, mais il y a de fortes chances que les taureaux défient la pression de vente dans les heures à venir, alors que les taureaux rassemblent du soutien et que le prix recommence à monter, puis le prix va retester la résistance à 0,26 $, et s’il dépasse ledit niveau de résistance, les traders peuvent s’attendre à ce que le prix atteigne 0,31 $. Mais si l’élan haussier meurt avant la percée, le prix rebondira à 0,19 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.