Analyse des prix d’ondulation: le XRP chute en dessous de 1 $ alors que la MA de 200 jours entre en jeu

XRP/USD – XRP perd du terrain à 1 $

Niveaux d’assistance clés : 0,875 $, 0,8282 $, 0,8 $.

Niveaux de résistance clés : 1,00 $, 1,05 $, 1,14 $.

Depuis le crash flash du début de septembre, lorsque le XRP est tombé à 0,95 $ par rapport à un sommet de 1,40 $, le XRP avait établi une fourchette solide entre 1,14 $ et un support à 1,05 $ (retracement de 0,5 Fib).

Au cours du week-end, la crypto-monnaie est tombée sous la MA de 50 jours et a testé à nouveau le support de 1,05 $. Aujourd’hui, la chute des prix de 12% a fait que le XRP a cassé le support à 1,05 $ alors qu’il s’effondrait en dessous de 1,00 $ et a atteint 0,875 $ (0,618 Fib et MA à 100 jours).

Là, le support combiné a permis au XRP de rebondir au niveau actuel de 0,94 $, car il se situe au-dessus de la MA de 200 jours.

Graphique journalier XRP/USD. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme XRP-USD

Pour l’avenir, si les vendeurs dépassent la MA de 200 jours, le premier support se situe à 0,875 $ (0,618 Fib et MA de 100 jours). Ceci est suivi par 0,8282 $ (plus haut de 2020), 0,8 $ (extension de Fib à la baisse de 1,272) et 0,732 $ (extension de Fib à la baisse de 1,414).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 1 $. Viennent ensuite 1,05 $, 1,14 $ (limite supérieure de la fourchette précédente et MA de 20 jours) et 1,25 $ (plus hauts de février 2018).

Le RSI a maintenant chuté sous la ligne médiane, indiquant que les baissiers contrôlent totalement la dynamique du marché.

XRP/BTC – XRP atterrit dans un support MA de 200 jours

Niveaux d’assistance clés : 2075 SAM, 2000 SAM, 1900 SAM.

Niveaux de résistance clés : 2225 SAM, 2320 SAM, 2400 SAM.

XRP lutte également fortement contre BTC. La semaine dernière, il est tombé sous la MA de 50 jours à environ 2300 SAT pour trouver le support à 2225 SAT (0,5 Fib Retracement) au cours du week-end.

Le marché a maintenu ce support jusqu’à aujourd’hui, lorsque le XRP s’est effondré sous 2200 SAT pour atteindre un niveau aussi bas que 2075 SAT (.618 Fib & 200 jours MA). Il a depuis rebondi à partir de là car il se négocie autour de 2140 SAT.

Graphique quotidien XRP/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme XRP-BTC

Pour l’avenir, le premier support se situe à 2075 SAT (.618 Fib et 200 jours MA). Viennent ensuite 2000 SAT, 1900 SAT (plus bas de juillet 2020) et 1735 SAT (0,886 Fib).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 2225 SAT. Viennent ensuite 2320 SAT (MA de 50 jours), 2400 SAT (MA de 20 jours) et 2600 SAT.

Le RSI est également en dessous de la ligne médiane ici, indiquant que les vendeurs contrôlent l’élan.

