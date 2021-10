Analyse des prix du Bitcoin : après le nouvel ATH et le suivi rapide, quelle est la prochaine étape pour BTC ?

Le prix de Bitcoin est finalement entré dans une correction pour éliminer l’effet de levier, refroidir les conditions de surachat et aider à construire une structure après le grand rallye des trois dernières semaines. Cela s’est produit après que l’intérêt ouvert, les taux de financement et le ratio de levier ont tous atteint des niveaux élevés.

Le support à court terme à 60 000 $ semble se maintenir, ce qui est un signal positif. Compte tenu de la pression de vente actuelle, il est peu probable que la clôture hebdomadaire soit supérieure à 64,8 000 $.

Graphique par TradingView

Indicateurs techniques à court terme pour le prix BTC

La crypto-monnaie doit continuer à détenir 60 000 $ sur une base de clôture. Le scénario idéal serait de détenir 60 000 $, de former une tasse et une poignée, de retester 64,8 000 $ et de monter en flèche vers 70 000 $ à 80 000 $.

Si nous voyons une clôture en dessous de 60 000 $, ce serait un signal baissier à court terme et augmenterait le risque de baisse à 59,7 000 $, 58,3 000 $, 57,1 000 $, 56,5 000 $ et 53 000 $. Un support est également attendu lors de l’EMA de 21 jours. Les niveaux moyens de 50 000 $ contiennent également un solide support technique et en chaîne, ce qui est un peu réconfortant en cas d’une autre série de liquidations. Le niveau le plus bas pour un repli que nous aimerions voir est de 53 000 $ – le précédent sommet de septembre. Passer en dessous de ce niveau déclencherait un risque de baisse plus important – un scénario moins idéal pour les taureaux.

La structure globale continue de suggérer que le prix de BTC se situe dans la phase d’accumulation Wyckoff E, où il accélère généralement à la hausse mais très probablement avec des secousses à la hausse. À court terme, il pourrait y avoir une divergence haussière sur le graphique horaire, mais il est important de voir le bitcoin détenir 60 000 $ et 59,6 000 $ pour validation et commencer à atteindre des sommets plus élevés.

Analyse en chaîne du prix de Bitcoin

La tendance globale basée sur les métriques en chaîne reste fermement haussière. L’âge moyen des pièces continue d’augmenter depuis 5 mois maintenant.

Récemment, il a diminué pendant deux jours mais a rapidement repris sa tendance haussière, suggérant que les détenteurs à long terme (LTH) distribuaient légèrement et qu’il n’y avait pas de tendance à une distribution sérieuse car BTC a atteint un nouveau record historique.

Cela signifie que les détenteurs à long terme et les mineurs continuent de détenir, en distribuant légèrement périodiquement. L’intérêt ouvert a chuté de 1,2 milliard de dollars depuis qu’il a culminé à 15,2 milliards de dollars, et les taux de financement sont actuellement de 0,03. Le ratio de levier reste à 0,18, ce qui est similaire à celui des pics d’avril et de septembre de cette année. Cela signifie que d’autres liquidations sont possibles, et il est important de rester prudent.

Graphique par CryptoQuant

L’ASOPR reste légèrement au-dessus de 1, indiquant que les LTH ne prennent pas de bénéfices de manière agressive tout au long de ce repli. Toutes les réserves de change ont également continué à chuter à des creux pluriannuels en raison de sorties considérables sur les bourses de produits dérivés.

Bitcoin devient plus rare sur les échanges, ce qui rend plus difficile l’accumulation des institutions, car il y aura probablement moins de BTC à vendre.

En conclusion

Bitcoin s’est considérablement redressé au cours des trois dernières semaines et l’effet de levier sur les produits dérivés augmentait considérablement – ​​c’est pourquoi un recul à court terme pourrait être sain pour le marché.

Nous devons voir un support se maintenir entre 60 000 $ et 53 000 $ pour conserver la structure et former un plus bas plus élevé. La tendance globale des fondamentaux et de la chaîne reste haussière, et il n’y a aucun signe de formation d’une distribution agressive, ce qui indique qu’il reste plus de potentiel sur ce marché haussier.

Le dollar continue de baisser après avoir atteint un niveau technique clé qui devrait être un vent arrière pour BTC, en particulier dans les mois à venir.

La correction actuelle semble être une secousse à court terme avec une poursuite haussière susceptible de suivre une fois l’effet de levier éliminé, conduisant à un nouveau test de 64,8 000 $ et à une cassure vers 70 000 $ à 80 000 $, tant que la tendance dans les chaînes reste intact.

Il faut s’attendre à une volatilité dans les prochains mois, mais les taureaux restent sous contrôle.

La source