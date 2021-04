Analyse des prix du Bitcoin (BTC) pour 2021 à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie augmente

Le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté de plus de 86% d’année en année (YTD) alors que les investisseurs se dirigeaient vers le prix grâce à l’adoption accrue des crypto-monnaies et de la technologie blockchain sous-jacente.

Tesla, pionnier des véhicules électriques et aussi de l’adoption des crypto-monnaies

Le Bitcoin et les crypto-monnaies passent un bon moment. Il a été difficile de suivre les bonnes nouvelles, mais le plus excitant est de voir le récit financier traditionnel passer de la dénigrement de l’industrie de la crypto-monnaie aux seuls cyberpunks ou blanchisseurs d’argent.

Désormais, des entreprises comme Tesla, Mastercard et Paypal / Venmo sont les bienvenues et répondent aux demandes des clients. La plus grande, Tesla d’Elon Musk, est devenue cette année la première méga-entreprise à accepter les paiements cryptographiques et à investir dans Bitcoin pour diversifier ses actifs.

En fin de compte, il s’est avéré qu’Elon Musk était un accessoire de Dogecoin en faisant la publicité sur Twitter pendant que Tesla achetait Bitcoin. Pour rappel, Tesla a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin pour assurer “plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les retours sur nos liquidités”.

L’industrie les a applaudis pour cette décision, car cela signifie que le bitcoin est pleinement intégré. Tesla a récemment annoncé avoir généré plus de 100 millions de dollars de bénéfices grâce à la vente d’une partie de ses avoirs Bitcoin.

«Je n’ai vendu aucun de mes Bitcoin. Tesla a vendu 10% de ses avoirs essentiellement pour démontrer la liquidité de Bitcoin comme alternative au maintien des liquidités au bilan », a écrit Musk dans un tweet.

La finance fait de même

Le géant du traitement des paiements Mastercard a également décidé de permettre à ses clients de recevoir des paiements en crypto-monnaie jusqu’à la fin de cette année.

La société prend des mesures pour faciliter les transactions en utilisant des devises numériques sécurisées. «Nous sommes là pour permettre aux clients, aux commerçants et aux entreprises de transférer de la valeur numérique, traditionnelle ou cryptographique, comme ils le souhaitent. Ce doit être votre choix, c’est votre argent.

Il n’est pas étonnant que les sociétés financières aient facilité la plus forte vague d’adoption de la crypto-monnaie. Bank of New York Mellon, la plus ancienne banque du pays, se rend compte que les actifs numériques font désormais partie du courant dominant et a annoncé la création d’une unité des actifs numériques.

La dynamique de numérisation des services financiers est gagnante et nous assistons à d’immenses progrès et à la convergence inévitable entre les crypto-monnaies et la banque. «À mesure que les clients évoluent, vous devez évoluer avec eux», a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore ISI. “Qui êtes-vous pour dire:” Personne n’utilisera la cryptographie “?”

De même, la société Venmo, appartenant à PayPal, envisage d’ajouter une fonctionnalité de crypto-monnaie pour plus de 70 millions d’utilisateurs. Venmo a déclaré qu’il déployait le service après avoir découvert que 30% de ses 70 millions de clients avaient déjà commencé à acheter des crypto-monnaies ou des actions, dont beaucoup ont commencé pendant la pandémie.

Niveaux de Bitcoin à surveiller en 2021

Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 86% depuis le début de l’année, les investisseurs reflétant une plus grande adoption par les grandes entreprises et les acteurs institutionnels. À un moment donné plus tôt ce mois-ci, le prix du BTC a atteint un niveau record près de 65000 $ pour marquer un mouvement de près de 100% depuis le début de l’année.

Graphique hebdomadaire Bitcoin (BTC) (TradingView)

En avril, le prix du Bitcoin était en baisse de 8,5% après avoir baissé dans la prise de bénéfices près de sommets historiques. Avril marquera probablement la première clôture baissière sur une base mensuelle depuis septembre, lorsque l’action des prix se négociait autour du niveau de 11 000 $.

En regardant le mouvement de janvier à avril, l’action des prix a déjà baissé pour atteindre la zone de retracement de Fibonacci à 50%. Un scénario plus baissier pour l’action des prix Bitcoin supposerait une correction plus profonde à 42000 $, où se trouve la ligne de retracement de 61,8% de Fibonacci, ainsi que la ligne horizontale.

Plus haut, la correction actuelle du marché nous équipe de lignes d’extension de Fibonacci à cibler au cas où le marché deviendrait haussier. La première cible à la hausse est la zone de 70 000 $, qui offre également un bon chiffre rond pour les taureaux.

Nous nous dirigeons peut-être vers la ligne d’extension de 161,8% de Fibonacci à 76 000 $ dans un scénario plus haussier. Un catalyseur fondamental majeur, comme une autre grande entreprise acceptant Bitcoin ou l’approbation du premier ETF américain, est susceptible de pousser le prix du Bitcoin au-dessus de ces niveaux.

résumé

Aubrey Strobel de Lolli a résumé avec éloquence le début de cette année pour les crypto-monnaies:

«Au cours de la même semaine, la société la plus progressiste au monde, Tesla, et la plus ancienne banque des États-Unis, BNY Mellon, ont ajouté le bitcoin à leurs modèles commerciaux. Il ne s’agit plus de savoir si les institutions adopteront le bitcoin, c’est quand. Un par un, les investisseurs institutionnels valident la valeur intuitive et la logique sous-jacente du bitcoin.