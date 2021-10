Analyse des prix du Bitcoin: BTC vise 60 000 $, alors que l’élan haussier gonfle à 59639 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Bitcoin est fortement haussière aujourd’hui. Les taureaux BTC sont en marche vers l’objectif de 60 000 $. La résistance la plus proche se trouve à 61 389 $. Le support le plus proche pour BTC se trouve à 57 304 $.

L’analyse des prix du Bitcoin est haussière au-delà des limites aujourd’hui, car les taureaux BTC visent 60 000 $. Aujourd’hui, le prix de la paire BTC/USD est passé de 57 304 $ à 59639 $ après le lent mouvement des prix d’hier lorsque BTC avait du mal à maintenir le niveau des prix. Après avoir atteint les 57 000 $, Bitcoin a été rejeté pour une hausse supplémentaire, mais le leader des crypto-monnaies règne avec une puissante emprise, car la fonction de prix progresse maintenant vers le côté supérieur. La dernière fois que la crypto-monnaie royale a apprécié la joie d’être au-dessus de 60 000 $, c’était le 18 avril 2021 et est passée en dessous de 50 000 $ le 12 mai. Récemment, le Bitcoin a de nouveau atteint la barre des 50 000 $ le 5 octobre, et le pionnier Bitcoin s’est amélioré depuis lors.

Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour : Bitcoin vers la lune

Le graphique des prix sur 24 heures pour l’analyse des prix du Bitcoin montre une fonction de prix fortement haussière, car le prix du BTC/USD se négocie à 59639 $ au moment de la publication, et aucune faiblesse de la dynamique haussière n’a encore été observée. Mais il y a aussi quelques rares indications inquiétantes ; malgré la flambée des prix et la hausse de la valeur du BTC/USD de 2,55 % au cours des dernières 24 heures, le volume des échanges a baissé de 11,5%, ce qui montre une certaine faiblesse dans les racines du trône du roi.

Tableau des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité est élevée comme le suggèrent les bandes de Bollinger, la bande supérieure est à 62 657 $, représentant la résistance pour BTC, et la bande inférieure est à 39 071 $, représentant le support le plus bas pour la paire BTC/USD. Le prix se négocie près de la bande supérieure, et pourtant, il semble y avoir plus de place pour une fonction de prix à la hausse.

Un autre facteur est l’indice de force relative (RSI) qui s’est déplacé dans la zone de surachat et est présent à l’indice 71 juste au-dessus de la limite de la zone neutre. Le RSI peut à tout moment revenir en arrière et donner un signal de vente qui pourrait empêcher le roi de flotter au-dessus de 60 000 $ dans les prochains jours.

La moyenne mobile (MA) est présente en dessous du prix à 56 142 $, complétant l’élan haussier, car les MA10, MA20 et MA30 à court terme indiquent tous une tendance haussière.

Analyse du prix du Bitcoin : développements récents et autres indications techniques

Le récent graphique des prix sur 4 heures pour l’analyse des prix du Bitcoin confirme encore la dynamique haussière car il montre une augmentation continue des prix depuis le début de la session d’aujourd’hui ; pourtant, aucun signe d’obstacle baissier n’a été observé. Mais comme on peut le voir sur le graphique de 4 heures, le prix a dépassé la limite supérieure des bandes de Bollinger, et la pression de vente peut se manifester à tout moment, des commerçants craignant une baisse à court terme, ce qui compliquera la tâche du roi crypto. franchir la barre des 60 000 $.

Tableau des prix BTC/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité augmente également au cours des dernières heures alors que les bandes de Bollinger montrent une divergence après avoir maintenu un canal étroit au cours des derniers jours. La bande supérieure, à 59 504 $ maintenant inférieure au niveau des prix, est devenue un support pour le prix BTC/USD. Le mouvement RSI s’est également stabilisé, ce qui indique un équilibre entre l’activité d’achat et de vente sur le marché. Maintenant, le facteur décisif sera de savoir quel côté l’emporte sur l’autre pour dominer davantage la fonction de prix.

Les indicateurs techniques globaux soutiennent l’investissement dans les actifs de la paire BTC/USD, car 15 indicateurs techniques soutiennent les décisions d’achat pour BTC, y compris l’oscillateur MA, EMA, MACD et la moyenne mobile de la coque. Au contraire, un seul indicateur technique de Momentum favorise la vente d’actifs BTC ; ainsi, le poids majoritaire est du côté haussier. Cependant, 20 indicateurs techniques sont neutres et ne favorisent aucun côté du marché.

Analyse du prix du Bitcoin : Conclusion

L’analyse actuelle des prix du Bitcoin montre que la dynamique haussière domine la fonction de prix, mais les taureaux BTC peuvent s’épuiser à tout moment car le volume des transactions est toujours en baisse au cours des dernières 24 heures et le RSI est déjà dans la zone de surachat. Si le rythme d’achat se poursuit, le Bitcoin devrait atteindre les 60 000, mais comme le montre le RSI sur le graphique en 4 heures, les chances de mouvement à plat diminuent pour le moment, mais les espoirs existent toujours. Si le support à 57304 $ persiste, cela aidera toujours Bitcoin à maintenir la fourchette de 59 000 $, ce qui est cependant un cran au-dessus du niveau de prix précédent de la fourchette de 57 000 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.