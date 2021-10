Analyse des prix du Bitcoin : le BTC est-il prêt pour le nouvel ATH après la clôture hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée ?

Pour la première fois dans l’histoire, nous avons vu Bitcoin fermer une bougie hebdomadaire au-dessus de 60 000 $. Cela s’est produit à la suite d’informations selon lesquelles le premier ETF BTC adossé à des contrats à terme serait officiellement répertorié, dans l’attente de toute autre ingérence de la SEC.

Il est également important de noter que l’intérêt ouvert, les taux de financement ainsi que le ratio de levier estimé ont tous augmenté dans l’intervalle. Cela signale qu’il est nécessaire d’être prudent, d’autant plus que l’annonce de l’ETF Bitcoin se transforme en un événement de « vente de nouvelles ».

Graphique par TradingView

Mise en garde à court terme pour le prix du Bitcoin

Bitcoin a augmenté de 100 % par rapport aux creux inférieurs à 30 000 $ il y a quelques mois – il s’agit d’une période relativement courte et d’une augmentation considérable. Cela augmente également l’effet de levier et présente un signal de prudence, au moins à court terme. Couplé à un risque d’événement « sell-the-news », il est important de rester vigilant.

Avant la clôture hebdomadaire, BTC a connu une baisse de 6,6% et a liquidé environ 600 millions de dollars de positions à effet de levier. Le prix s’est immédiatement redressé et l’intérêt ouvert est remonté à nouveau.

Maintenant, il est important d’attendre le lancement de l’ETF BTC adossé à des contrats à terme susmentionné et de voir comment la crypto-monnaie se comportera et réagira à l’événement. La saison des gains commence également cette semaine, ce qui en fait une considération intéressante à garder à l’esprit.

Graphique par CryptoQuant

Perspectives techniques du prix de BTC

Il existe de nombreuses façons pour une cassure technique au-dessus des plus hauts historiques, et les graphiques à moyen et long terme restent particulièrement haussiers.

L’une des options est que le prix forme un modèle en forme de tasse et de poignée avec une cassure au-dessus de 64,8 000 $, suivi d’un backtest haussier du support, un autre événement de liquidation créant un plus bas plus élevé, puis une cassure vers de nouveaux sommets historiques.

Ce serait très bien de voir la bougie hebdomadaire se fermer au-dessus de la fourchette entre 57,1 K$ et 58,3 K$, ce qui offre un niveau de résistance technique et en chaîne sérieux. La fourchette clé à considérer s’il s’agit d’un événement de liquidation lourde basé sur un événement de vente de nouvelles serait de 57,1 000 $ à 52,9 000 $.

Perspectives en chaîne

Les réserves spot sur les bourses ont tendance à baisser ces derniers jours. C’est un signe haussier, d’autant plus qu’ils avaient une tendance à la hausse alors que le prix du bitcoin testait la résistance entre 55 000 $ et 57,1 000 $. C’est aussi à ce moment-là que nous avons vu la distribution de la lumière.

Nous pouvons nous attendre à ce que les détenteurs à long terme (LTH) et les mineurs commencent à distribuer avant ou légèrement après que le prix ait créé un nouveau sommet historique. Il est très important de surveiller leur comportement tout au long de cette période.

Pour le moment, il n’y a aucun signe de distribution agressive, mais le risque le plus important serait un taux d’intérêt ouvert élevé et un ratio de levier estimé.

Graphique par CryptoQuant

Conclusion

Il semble que les taureaux contrôlent actuellement la tendance globale. Qu’il y ait ou non un bouleversement, nous pouvons nous attendre à une poursuite haussière et à de nouveaux plus hauts historiques vers la fin de ce mois ou en novembre.

D’un point de vue macro, le commerce à risque semble reprendre, ce qui est un catalyseur considérable qui pourrait fournir un vent arrière supplémentaire pour le prix de BTC. Cela devrait également entraîner une volatilité accrue au cours des prochains mois, car Bitcoin entre potentiellement dans la découverte des prix.

Les mesures fondamentales et celles basées sur l’évaluation suggèrent toujours que la BTC est sous-évaluée, ce qui donne du mérite à encore plus de hausse dans la course haussière actuelle.

Alors que nous entrons dans la saison des résultats, il est important de garder un œil sur les grandes entreprises qui annoncent des achats de BTC. Ce serait le prochain catalyseur majeur du marché haussier actuel et cela pourrait déclencher une nouvelle vague de capitaux entrant sur le marché du bitcoin.

Un shakeout à court terme est possible, mais il devrait être suivi d’une poursuite haussière.

