Analyse des prix du Cosmos (ATOM) : est-ce le bon moment pour acheter de l’ATOM ?

Cosmos ATOM / USD a prolongé sa correction par rapport à des sommets historiques supérieurs à 32 $, enregistrés le 7 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Analyse fondamentale : il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet

Cosmos est un réseau décentralisé qui permet aux blockchains de se transférer de la valeur tout en leur permettant de conserver leur souveraineté. Avant Cosmos, les blockchains ne pouvaient pas communiquer entre elles, tandis que la technologie de ce réseau vous permet d’échanger librement des actifs et des données via les blockchains.

Chaque nouvelle blockchain indépendante créée au sein de Cosmos est liée au Cosmos Hub, qui est alimenté par la crypto-monnaie ATOM. L’objectif principal de Cosmos est de remédier au manque d’interopérabilité sur le marché et selon le site officiel, ATOM sécurisera bientôt de nombreuses chaînes en échange de récompenses de participation supplémentaires.

La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Malgré cela, ATOM est tombé des sommets historiques supérieurs à 32 $ enregistrés au cours de la première semaine de mai, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression et l’inquiétude des commerçants est qu’il pourrait falloir beaucoup de temps pour que les prix rentrent dans la zone haussière. Le prix de l’ATOM est en corrélation avec le prix du Bitcoin, et si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 30 000 $, cela influencera négativement l’ATOM.

« La courbe des contrats à terme Bitcoin montre que la demande est faible et que le marché baissier des crypto-monnaies ne fait que commencer. La part de Bitcoin dans la valeur totale du marché de la crypto doit dépasser 50% pour affirmer que le marché baissier est terminé », a rapporté un analyste de JPMorgan cette semaine.

Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et sa réussite dépend principalement de la flexibilité de votre stratégie face aux mouvements de la concurrence. Cosmos est en concurrence sur le terrain avec certains acteurs de poids comme Polkadot, et nous ne pouvons pas non plus oublier que les réglementations sur le marché des crypto-monnaies peuvent être une menace pour cette crypto-monnaie.

Les investisseurs doivent également noter qu’il n’y a actuellement aucune limite sur l’offre de nouveaux ATOM, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en juin, vous devez toujours utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Analyse technique : 10 $ représentent le niveau de support critique

Cosmos (ATOM) pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et si le prix retombe en dessous de 10 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 8 $, voire en dessous. D’un autre côté, si le prix dépasse 17,5 $, ce serait un signal “d’achat” fort, et nous avons une voie claire vers le niveau de résistance de 20 $.

