Analyse des prix du Dogecoin (DOGE) pour mai

Dogecoin (DOGE) a progressé de 0,05 USD au-dessus de 0,44 USD depuis début avril, le prix actuel oscillant autour de 0,27 USD. La tendance actuelle de cette crypto-monnaie est toujours haussière, mais lorsque vous négociez Dogecoin, vous devez être conscient que le prix pourrait également s’affaiblir davantage dans les prochains jours.

Analyse fondamentale: la liquidité a considérablement augmenté en avril

Le prix du Dogecoin (DOGE) a grimpé en flèche depuis début avril, et cette pièce continue de s’échanger dans une zone d’achat. Il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour le moment, mais si le prix redescend en dessous de 0,20 $, ce serait un signal ferme de «vente» et la prochaine cible pourrait se situer autour de 0,15 $.

Dogecoin est un dérivé de Luckycoin créé par Jackson Palmer et Billy Markus. Dogecoin a des intervalles de bloc d’une minute, ce qui le rend plus rapide que les autres blockchains, tandis que son offre intéressante et son prix bas ont facilité un contenu de micro-conseils efficace sur les réseaux sociaux.

Dogecoin a commencé à attirer l’intérêt des commerçants après qu’Elon Musk ait déclaré que la seule chose qui empêchait cette monnaie de devenir la “ monnaie officielle d’Internet ” était son niveau élevé de concentration parmi quelques personnes riches.

Elon Musk a également déclaré qu’il avait acheté Dogecoin pour son fils et avait invité les principaux actionnaires à vendre une quantité substantielle de sa réserve de DOGE en échange de leur soutien total. Un petit groupe de personnes possède plus de 50% de l’offre totale de Dogecoin, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles cette crypto-monnaie ne peut pas être adoptée par le grand public.

«Si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, ils bénéficieront de mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème », a déclaré Elon Musk.

La liquidité de cette crypto-monnaie a considérablement augmenté ce mois-ci et malgré la correction actuelle, Dogecoin continue d’attirer l’attention des traders.

Analyse technique: Dogecoin a prolongé sa correction par rapport aux sommets de tous les temps au-dessus de 0,44 $

Le marché de la crypto-monnaie reste sous pression, le prix du Dogecoin pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 0,20 $ et 0,15 $, 0,35 $, 0,40 et 0,45 $, représentent les niveaux de résistance actuels. Si le prix dépasse 0,35 $ en mai, ce serait un signal pour échanger Dogecoin (DOGE), et le premier objectif pourrait être d’environ 0,40 $.

La hausse au-dessus de 0,40 $ soutient la poursuite de la tendance haussière, et la voie est ouverte au niveau de résistance de 0,45 $. D’un autre côté, si le prix tombe à nouveau en dessous de 0,20 $, ce serait un signal de «vente» fort, et nous avons la voie ouverte à 0,15 $.

résumé

