Analyse des prix du litecoin: les taureaux continuent de dominer alors que LTC trouve une reprise à 186 $

Le prix s’est réinstallé à 186,26 $. L’analyse des prix du Litecoin montre une tendance haussière. Le support est évidemment fort à 147,02 $.

Les taureaux ont dominé les graphiques des prix au cours des dernières semaines et même aujourd’hui, une hausse des prix a été signalée. Le prix est à nouveau au niveau de 186,26 $, car les taureaux ont réussi à faire un retour réussi au cours des dernières 24 heures. Bien qu’une baisse notable des prix se soit produite plus tôt, les taureaux ont pu récupérer et ont réussi à porter le prix au-dessus de 186 $ encore une fois. Le prix peut également augmenter davantage dans les prochaines heures, ce qui est très motivant pour les acheteurs.

Graphique des prix LTC/USD à 1 jour : les haussiers luttent contre une dynamique baissière pour garder le contrôle

L’analyse des prix du Litecoin sur une journée dicte une augmentation des prix alors que l’élan haussier a été relancé. Bien que le prix ait récemment baissé, la tendance d’aujourd’hui a de nouveau été favorable aux taureaux. Dans l’ensemble, une reprise a été observée au cours des dernières semaines et aujourd’hui, le prix est passé à 186,3 $. Le prix se situe toujours au-dessus de la valeur de l’indicateur de moyenne mobile (MA), c’est-à-dire 180,9 $.

Tableau des prix LTC/USD 1 jour. Source : TradingView

Un croisement entre le SMA 20 et le SMA 50 avait également été enregistré au cours des semaines précédentes, ce qui confirme encore l’avance haussière. L’indicateur des bandes de Bollinger indique les valeurs suivantes ; la valeur supérieure est de 197,65 $ tandis que la valeur inférieure est de 147,02 $. Le score RSI s’équilibre à 58,92 pour la journée.

Analyse du prix du litecoin: le prix rebondit à 186,3 $ après avoir surmonté la perte

L’analyse des prix du Litecoin sur quatre heures montre des signes d’activité haussière car une augmentation des prix a été détectée. Les niveaux de prix atteignent maintenant 186,3 $ après la reprise de la dynamique haussière. Une tendance à la baisse suivait depuis quelques heures, mais les taureaux ont pu revenir. Le prix est toujours inférieur au niveau de la moyenne mobile, c’est-à-dire 187,61 $ en raison de la baisse précédente.

Tableau des prix LTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La moyenne des bandes de Bollinger se situe actuellement au niveau de 185,31 $. Alors que la bande de Bollinger supérieure se situe au niveau de 192,5 $ et que la bande de Bollinger inférieure se situe au niveau de 178,13 $. Le score RSI est de 54,77, ce qui est considéré comme une position assez neutre. Néanmoins, les taureaux ont pu stabiliser le prix à 186 $ pour le moment.

Graphique des indicateurs techniques LTC/USD. Source : TradingView

D’un aperçu général, la valeur de la pièce a subi une amélioration majeure au cours de la période des deux dernières semaines. C’est pourquoi le graphique des indicateurs techniques pour LTC/USD devient haussier avec 14 indicateurs du côté acheteur, huit indicateurs du côté neutre et seulement quatre indicateurs du côté vendeur.

L’indicateur des moyennes mobiles fournit également un soutien aux acheteurs avec un signal haussier fort. Il y a 12 indicateurs qui maintiennent actuellement la position d’achat, tandis que deux indicateurs sont en position de vente et un est en position neutre. Les oscillateurs affichent la neutralité avec sept oscillateurs au niveau neutre et deux indicateurs chacun sur les niveaux de vente et d’achat.

Conclusion de l’analyse du prix du Litecoin

L’analyse des prix du Litecoin d’un jour et de quatre heures confirme une augmentation du prix alors que la dynamique haussière a été revitalisée. Le prix est maintenant équilibré à 186,3 $ après avoir subi une baisse significative plus tôt. Les chances d’amélioration augmentent pour les acheteurs car la prévision horaire donne également le dessus aux taureaux.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.