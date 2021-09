Analyse des prix du TRON : le jeton atteindra-t-il 1 $ et devrait-il acheter du TRX en septembre 2021 ?

TRON TRX / USD a été créé par Justin Sun en 2017. TRON est une plate-forme numérique décentralisée basée sur la blockchain qui possède son propre jeton de crypto-monnaie natif appelé Tronix (TRX). Récemment, il a connu un grand développement et le fondateur s’est moqué des bonnes nouvelles pour l’avenir.

La croissance de l’écosystème pour augmenter la valeur.

En août, Justin Sun a acheté Tpunk 3442 pour 10,5 millions de dollars de TRX.

Le 3 septembre, BitTorrent et TRON ont dévoilé leur projet BitTorrent Chain (BTTC).

Le 12 septembre, Justin Sun s’est moqué de la communauté TRON en disant qu’il y avait d’excellentes nouvelles sur TRX la semaine prochaine.

Le 13 septembre, Gate.io a rejoint l’écosystème TRON. Selon un Tweet officiel, la première émission en chaîne de NFT de “KAWS” Untitled (KIMPSONS) sera lancée conjointement sur Gate.io le 15 septembre.

Le même jour, le montant de la circulation de l’USDC sur le réseau TRON a dépassé les 200 millions, ce qui constitue une étape importante pour le réseau.

De plus, via USDC sur TRON, les développeurs peuvent créer cet écosystème et accéder à la suite complète de paiements et d’infrastructure de trésorerie de CirclePay construite autour de l’USDC.

Tout cela a le potentiel d’augmenter l’intérêt de TRON et, en tant que tel, d’augmenter la valeur du jeton TRX.

Faut-il acheter Tron (TRX) ?

Le 13 septembre, Tron (TRX) valait 0,105 $.

Pour avoir une indication de quel type de point de valeur il s’agit, et si le jeton a le potentiel d’aller jusqu’à 1 $, nous examinerons ses performances en août ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps et l’utiliserons comme un point de valeur.comparaison.

En ce qui concerne la valeur la plus élevée de tous les temps, le 5 janvier 2018, TRON avait sa valeur la plus élevée de tous les temps de 0,231 $ USD.

Cela rend sa valeur du 13 septembre de 0,126 $, soit 120% de moins que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Quant à sa performance en août, son point le plus bas était le 2 août, où elle valait 0,063 $. À l’autre extrémité du spectre, son point de valeur le plus élevé était le 16 août, où la valeur est passée à 0,095 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 0,032 $ ou 50 %.

TRON a un volume de transactions sur 24 heures de 3 948 547 944 $, en hausse de 21,20 % au cours des dernières 24 heures.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton augmente de manière réaliste à 0,141 $ d’ici la fin septembre avec toutes les mises à jour actuelles à l’esprit et le taux de croissance actuel de l’écosystème.

Cependant, Justin Sun a déclenché de grandes nouvelles dans les nouvelles suivantes, et le battage médiatique entourant cette nouvelle a le potentiel de faire dépasser le jeton de 0,200 $.

C’est loin du point de valeur de 1 $. Cependant, cela pourrait arriver en 2022 ou au-delà. Dans tous les cas, à 0,105 $, avant la grande nouvelle de la semaine prochaine, l’achat de TRX est une décision d’achat intéressante.

