Analyse des prix DUSK après une récente appréciation | Invezz

DUSK / USD est passé de 0,18 $ à 0,40 $ en moins de 48 heures, et le prix actuel est de 0,32 $.

Dusk Network propose aux institutions financières de garantir la confidentialité des données et offre des opportunités égales aux organisations de toutes tailles pour sécuriser des capitaux, échanger des actifs et accéder à une gamme complète de services financiers.

Blockchain pour les applications financières

Dusk Network est la blockchain de confidentialité pour les applications financières qui permet aux entreprises de tokeniser des instruments financiers et d’automatiser des processus coûteux.

Dusk Network est conçu pour répondre aux normes de la réglementation mondiale et permet aux entreprises de se conformer au RGPD et aux directives du marché financier grâce à l’utilisation de la cryptographie à connaissance nulle et de méthodes de cryptage avancées.

Il est important de dire que Dusk Network est la première blockchain avec des contrats intelligents natifs confidentiels et, par conséquent, ses clients ont la confiance de savoir que leurs transactions sont sécurisées et privées.

Pour préserver la confidentialité sur le réseau, Dusk utilise le consensus Blind Proof of Offer, qui règle directement les transactions en 15 secondes.

Pour chaque transaction sur le réseau, DUSK compense les nœuds du réseau pour la bande passante, la vérification et le stockage.

Ce projet a connu un engouement croissant ces derniers mois, la communauté s’agrandit de jour en jour et, selon l’équipe derrière ce projet, Dusk Network s’approche du lancement d’une infrastructure prête à catapulter les marchés des capitaux.

Les avancées potentielles sont illimitées et, selon Dmitry Khovratovich, cryptographe principal, le Dusk Network peut désormais dépasser les normes actuelles de l’industrie. L’équipe Dusk Network a ajouté :

Nous exécutons cette vision en promouvant la première blockchain sans autorisation pour l’émission, la négociation et la gestion d’actifs numériques programmables qui préservent la confidentialité des informations confidentielles et répondent aux normes de conformité actuelles de l’industrie.

Jelle Pol, fondateur et directeur commercial de Dusk, a déclaré que ce projet crée des options modernes pour le financement privé, des clients aux superfans et au public investisseur en général.

0,40 $ représente le niveau de résistance

DUSK a monté en flèche depuis le 6 décembre et cette crypto-monnaie continue d’être au centre de l’attention des commerçants.

Le volume quotidien de DUSK reste élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

Source des données : tradingview.com

DUSK se négocie actuellement en dessous des sommets récents, et ce serait un signal de vente fort si le prix tombait en dessous du support de 0,25 $.

Le prochain objectif de cours pourrait être de 0,20 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix dépasse à nouveau 0,40 $, nous avons la route ouverte à 0,50 $.

résumé

