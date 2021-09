Analyse des prix EOS, Cosmos et Decred, dans laquelle investir ?

EOS EOS / USD est une plate-forme spécialement conçue pour que les développeurs utilisent et créent des applications décentralisées.

Cosmos ATOM / USD est la crypto-monnaie qui alimente l’écosystème de blockchains conçu pour évoluer et interagir les uns avec les autres.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Decred DCR / USD est un jeton et un protocole de crypto-monnaie basés sur la blockchain qui a été créé pour faciliter la gouvernance ouverte, l’interaction communautaire et les politiques de financement durable.

Aujourd’hui, nous allons analyser le prix de chacun et déterminer dans lequel il vaut la peine d’investir.

Faut-il investir dans EOS (EOS) ?

Le 17 septembre, EOS (EOS) valait 5 153 $.

Il est temps d’approfondir un peu la valeur historique d’EOS en août, ainsi que son plus haut historique, pour avoir une meilleure perspective sur sa croissance potentielle.

Le jeton EOS a atteint son plus haut niveau historique le 29 avril 2018, où il valait 22,71 $. Cela a porté la valeur du jeton à son plus haut niveau historique de 17 557 $ par rapport à sa valeur le 17 septembre.

Cela l’a rendu 340% plus élevé en valeur.

En ce qui concerne les performances en août, EOS a affiché une valeur de 3 910 $ le 2 août, ce qui était son point le plus bas.

Le point le plus élevé du jeton du mois était le 16 août, où il valait 5 875 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 1 965 $ ou 50 % tout au long du mois.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la valeur de l’EOS atteigne 6 500 $ d’ici la fin septembre. Cela fait d’EOS un investissement solide.

Faut-il investir dans Cosmos (ATOM) ?

Le 17 septembre, Cosmos (ATOM) valait 33 798 $.

Plongeons-nous dans sa valeur la plus élevée de tous les temps et son point de valeur en août pour déterminer ce que signifie ce point de valeur.

Le jeton ATOM a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 13 septembre, atteignant 38,69 $. Lorsque nous le comparons à sa valeur le 13 septembre, et nous pouvons voir que la différence est de 4 892 $, soit à son plus haut niveau historique, ATOM n’était que 14% plus élevé en valeur.

En ce qui concerne le point de valeur le plus bas d’ATOM en août, c’était le 3 août, où il valait 12,01 $.

Le point culminant, en revanche, s’est produit le 31 août, où le jeton valait 25,96 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 13,95 $ au cours de cette période spécifique ou a connu une augmentation de 116%.

Dans cet esprit, la valeur du jeton peut atteindre 35 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

Faut-il investir dans Decred (DCR) ?

Le 17 septembre, Decred (DCR) valait 148 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur la façon dont tout cela fonctionne, nous examinerons son point de valeur en août, ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Decred a atteint son plus haut niveau historique le 17 avril, où il a atteint 247 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son plus haut niveau historique, par rapport au 17 septembre, il était de 99 $ de plus en valeur ou de 66% de plus.

Lorsque nous avons examiné la valeur la plus basse du DCR en août, c’était le 3 août, où le jeton valait 125 $.

Son point de valeur le plus élevé était le 23 août, où le jeton a atteint une valeur de 181 $. Cela nous laisse avec une indication que la valeur du jeton a augmenté de 56 $ au cours de cette période ou a connu une augmentation de 44%.

Avec tout cela en tête, DCR a le potentiel de grimper à 157 $ fin septembre, ce qui en fait un élément à prendre en compte aux yeux des investisseurs.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent